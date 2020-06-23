ضربت قواعد عسكرية ومطارات ومنشآت نفطية.. هذه أبرز الهجمات الحوثية على السعودية

خلال سنوات الحرب الخمس الماضية استباح الحوثيون الأراضي السعودية بمئات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي سددت ضربات اقتصادية وسياسية موجعة للسلطات بالمملكة.

وكانت أكثر الهجمات الحوثية إيلاما على السعودية بالطائرات المسيرة التي استهدفت العام الماضي معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو في "بقيق" وأثّرت الضربات على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا.

وفيما يلي أبرز هذه الهجمات منذ بداية حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن:

أول صاروخ يصل الأراضي السعودية

كان أول صاروخ حوثي يصل الأراضي السعودية في السادس من يونيو/حزيران 2015؛ حيث أعلنت الرياض يومها التصدي لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة، وهو أول صاروخ يصل الأراضي السعودية منذ إطلاق عملية "عاصفة الحزم".

استهداف قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف

يوم 28 من أكتوبر/تشرين الأول 2016 استهدف الحوثيون بصاروخ بعيدِ المدى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف.

أول صاروخ يصل سماء الرياض

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أطلق الحوثيون صاروخا على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

استهداف محطتي ضخ نفط

شهد عام 2019 أكثف عمليات هجومية للحوثيين على السعودية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدف كثيرٌ منها مواقع جنوب المملكة، أبرزها يوم 14 من مايو/أيار، واستهدف محطتي ضخ النفط من شرق المملكة إلى غربها بطائرات مسيرة ملغّمة.

استهداف مطار أبها

يوم 12 من يونيو/حزيران 2019 أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ من نوع "كروز" على مطار أبها، والذي سقط على صالة المسافرين.

استهداف حقل شيبة النفطي

بتاريخ 17 من أغسطس/آب، أعلن الحوثيون استهداف حقل شيبة النفطي شرقيَّ السعودية بطائرات مسيرة ملغّمة.

إطلاق 10 صواريخ باتجاه مطار جازان

يوم 25 من أغسطس/آب الماضي، أعلن الحوثيون إطلاق عشرة صواريخ باتجاه مطار جازان جنوب المملكة.

استهداف معملين للنفط في "بقيق"

بتاريخ 14 من سبتمبر/أيلول 2019، أعلن الحوثيون استهداف معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو في "بقيق" وقد أثّرت الهجمات على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يومياً، أي نحو نصف إنتاج السعودية من الخام. وكانت هذه أكبر ضربة موجعة للمملكة.

إطلاق صاروخ باليستي

يوم 27 من ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه معسكر قيادة اللواء 19 من حرس الحدود السعودي في بئر عسكر في نجران جنوب المملكة.

استهداف منشآت أرامكو

بتاريخ 21 من فبراير/شباط الماضي، أعلن الحوثيون استهداف منشآت شركة أرامكو السعودية بمدينة ينبع، على ساحل البحر الأحمر، باستخدام 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ.