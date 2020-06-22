"معتقلي الرأي": الاتصالات مع عوض القرني منقطعة منذ أوائل رمضان

قال حساب "معتقلي الرأي" إن الاتصالات مع الداعية السعودي عوض القرني -المعتقل منذ 2017- منقطعة منذ الأسابيع الأولى من شهر رمضان، أي قبل أكثر من شهر. والقرني من أبرز الدعاة السعوديين المعتقلين ضمن الحملة التي شنتها سلطات الرياض في سبتمبر/أيلول 2017.

وأضاف حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة على تويتر، أن القرني كان صوته متعبا في آخر اتصال له، ولم يتصل بعد، لا في عيد الفطر، ولا في الاتصال الدوري التي تخصصه إدارة السجن له.

الشيخ #عوض_القرني من الوطنيين الذين نبهوا المسؤولين إلى ما يدار من مكائد تهدد مكانة بلادنا ومركزها في المنطقة، أنتهى بهم الأمر في السجون بدل تكريمهم. pic.twitter.com/q3Oz91TWWU — وطنيون معتقلون (@mtqln) May 30, 2020

ويضيف حساب "معتقلي الرأي" أن القرني معتقل تعسفا منذ 10 سبتمبر/أيلول 2019، دون أي مسوغات قانونية، مشيرا إلى أن "التهم الزائفة الموجهة ضده هي موقفه المعتدل ورفضه مهاجمة قطر عند اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017".

الوضع الصحي

وسبق للحساب نفسه أن نبّه إلى تدهور الوضع الصحي للداعية السعودي، فقد أحضر في إحدى جلسات محاكمته وهو على كرسي متحرك في آخر العام الماضي، وذلك بعد قضائه أكثر من شهرين في المستشفى.

وقد طالبت النيابة العامة في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بما سمته القتل تعزيرا للقرني، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وكان صوت القرني مرتفعا على الدوام في المطالبة بمحاربة الفساد في بلاده، ولا ينسى أن يدعو إلى رفع سقف الحرية السياسية هناك، ثم أصبح إعلاميو السلطات السعودية يصفونه بأنه رأس جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وصدر للقرني العديد من الكتب الفقهية في التشريع، وقضايا معاصرة مثل الخلاف والحداثة والدعوة وغيرها.