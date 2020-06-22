كورونا.. دول تخفف الإجراءات وأخرى تمددها و50 ألف وفاة بالبرازيل

أعلنت دول عربية وغربية المزيد من تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، فيما فضلت دول أخرى تمديد إجراءات العزل، وسرّعت الصين إجراء الفحوصات في العاصمة لمنع موجة انتشار العدوى، فيما بلغ عدد الوفيات في البرازيل 50 ألفا.

وقررت السلطات المغربية الأحد استئناف الرحلات الجوية الداخلية بدءا من يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن إجراءات تخفيف حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة الفيروس.

وكانت سلطات الرباط قالت في وقت سابق أمس الأحد إنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات اعتبارا من 24 يونيو/حزيران الحالي، مضيفة أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن، بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية.

وسجل المغرب حتى الساعة 9042 إصابة بالفيروس، ضمنها 213 وفاة، وتعافي 7999.

وفي الإمارات، قالت حكومة إمارة دبي اليوم إنها ستسمح للإماراتيين والمقيمين الأجانب بالسفر للخارج بدءا من يوم الثلاثاء، وإنها ستبدأ في استقبال السياح وعموم الزائرين بدءا من 7 يوليو/تموز المقبل، كما ستسمح للمقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من الإمارة بالعودة بدءا من يوم الاثنين.

وتعتمد الإمارة في اقتصادها على قطاعي السياحة والتجارة، لكن عودة السياح والزوار ستكون مشروطة بتقديم شهادات تثبت خضوعهم حديثا للكشف عن فيروس كورونا، وخلوهم من الفيروس أو الخضوع لفحوص لدى وصولهم إلى مطارات دبي.

وسجلت الإمارات قرابة 46 ألف إصابة بالجائحة، ضمنها 302 وفاة، وتعافي 32 ألفا و415 مصابا.

حصيلة متزايدة

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض الأحد تسجيل 32 ألفا و411 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و248 ‬‬ألفا، فيما زاد عدد الوفيات 560 حالة ليصل الإجمالي إلى 119 ألفا و615 وفاة.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة الأحد إن عدد الوفيات جراء كورونا تجاوز رسميا 50 ألف حالة، في حين تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس مليون حالة.

وفي بريطانيا، يترقب مطار "لندن سيتي" اليوم استقبال أولى رحلاته منذ نحو 3 أشهر، عقب اتخاذ لندن خطوة إضافية باتجاه الرفع الكامل للإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس اعتبارا من 4 يوليو/تموز المقبل.

وستكون الرحلات الأولى المسموح بها داخلية بسبب القيود المفروضة على الرحلات الدولية، كما ستقتصر هذه الرحلات على وجهات محدودة في الأسابيع الأولى من التخفيف المنتظر.

وسجلت بريطانيا 42 ألفا و589 وفاة بكوفيد-19، وهي الحصيلة الأعلى للوفيات في أوروبا، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكن مسؤولي القطاع الصحي في بريطانيا خفضوا الجمعة مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة من أصل 5 درجات، في إشارة إلى ضرورة اتباع الحكومة نهجا أكثر مراعاة للأعمال التجارية.

وفي إسبانيا، رفعت السلطات أخيرا الأحد حالة الطوارئ الطويلة التي فرضتها للحد من واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وسجلت البلاد أكثر من 28 ألف وفاة من بين أكثر من 245 ألف إصابة.

وبعد 14 أسبوعا في المنازل سيتمكن المواطنون الإسبان من السفر في جميع أنحاء البلاد خارج المقاطعات التي يعيشون فيها.

من جهة أخرى، قالت الشرطة الهولندية في لاهاي إنها قبضت على نحو 400 شخص الأحد بعدما رفض متظاهرون مغادرة احتجاج على إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة.

وأصبح بإمكان السياح من دول شنغن دخول البلاد اعتبارا من الأحد، مع السماح للمسافرين من أي مكان آخر بالعودة اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، وتعتبر هذه خطوة رئيسية لإسبانيا، حيث تعد السياحة قطاعا اقتصاديا رئيسيا فيها، وتشكل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

واشنطن بوست كشفت ان المستشفيات العراقية في ظل أزمة فيروس "كورونا" أصبحت"حاضن للوباء"

شهادات أطباء عراقيين أصيبوا بالفيروس ونقل بعضهم العدوى إلى عائلته

يعني زيارة واحدة للمستشفيات كفيلة بإصابتك بالفيروس!

هل سيتم تكذيب هذه التقارير او اعتبارها تشوه سمعة العراق، او سيتم اخذها بجدية؟ — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 21, 2020

تمديد بالعراق

بالمقابل، مدد العراق اليوم تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى 1 يوليو/تموز المقبل، في مسعى للحصول على فترة أطول لاحتواء المرض الذي لا يوجد له علاج أو لقاح حتى الساعة.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى في بيان إن رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والرحلات العابرة للأجواء العراقية ستبقى مستثناة من تعليق الرحلات الجوية.

وقرر العراق منذ مارس/آذار الماضي تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا، ومددت السلطات العراقية التعليق أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتهاء فترة حظر الرحلات الجوية الحالي في البلاد خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وحتى مساء الأحد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق 30 ألفا و868، توفي منهم 1100، وتعافى 13 ألفا و935، بحسب وزارة الصحة.

وقالت لجنة الصحة في البرلمان العراقي اليوم إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية والمالية والبشرية.

وأشارت اللجنة النيابية إلى أنها رصدت ملاحظات قد تكون من أسباب تدهور مواجهة الجائحة، وستعرضها قريبا على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وفي سياق متصل، قررت محافظتا البصرة وميسان جنوبي العراق فرض حظر تجول شامل ضمن تدابير احتواء كورونا، ويستمر الحظر في البصرة من الثلاثاء وحتى 1 يوليو/تموز المقبل، وفي ميسان من الاثنين وحتى إشعار آخر.

سلطات بكين تسارع هذه الأيام بالفحوصات بعد ظهور بؤر لفيروس كورونا في العاصمة (رويترز)

الصين

وفي الصين مهد الفيروس، تسرّع السلطات في بكين إخضاع المزيد من سكان العاصمة للفحوص بهدف احتواء بؤر جديدة للفيروس، وذلك بعدما تم تسجيل عشرات الإصابات الجديدة في الأيام الماضية، وسجلت الأحد 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا عن 26 حالة سُجلت السبت.

وتقول سلطات العاصمة إن لديها قدرة على إجراء قرابة مليون فحص يوميا، ويتم فرض قيود على العديد من الأحياء.

وحظرت الصين الأحد استيراد الدجاج المجمد الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة "بيبسي" في بكين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي المرض عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له.

كما أمرت السلطات الصينية شركة "بيبسيكو" الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.