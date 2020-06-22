قتيلان في احتفالات يوم التحرير.. إطلاق نار ودهس في كارولينا الشمالية

قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية، في وقت أصيب فيه خمسة آخرون باصطدامهم بسيارات بعد ذلك.

وصرح جوني جينينغز نائب رئيس شرطة مدينة شارلوت للصحفيين في وقت مبكر اليوم، بأن إطلاق النار وقع حوالي منتصف الليلة الماضية في احتفالات يوم التحرير السنوية المستمرة منذ الجمعة الماضية لإحياء ذكرى تحرير من استعبدوا في الولايات المتحدة قبل 155 عاما.

وقال جينينغز إن الشرطة ردت على مكالمة بشأن إصابة أحد المشاة، وعثرت على مئات الأشخاص في الشوارع. ومع وصول خدمات الطوارئ، أُطلقت طلقات عدة، مما أدى إلى تشتيت الحشد. وقال جينينغز إن هناك أدلة على وجود العديد من مطلقي الرصاص، ولكن لم يكن هناك أحد محتجز حتى صباح الاثنين.

وأضاف أن الأشخاص الخمسة أصابتهم المركبات أثناء فرارهم. ولم تتضح على الفور أحوال 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في طريق بيتس فورد في شمال شارلوت. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية.