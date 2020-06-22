ترعاه أحزاب تذيلت الانتخابات.. مؤتمر للإنقاذ أم للانقلاب على الشرعية بتونس؟

أثارت دعوة 5 أحزاب تونسية لعقد "مؤتمر وطني للإنقاذ" بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، أكثر من سؤال، بين فريق اعتبرها فرصة لرص الصف الوطني ومن وصفها بالدعوة المبطنة للانقلاب على الشرعية الانتخابية.

وانطلقت شخصيات سياسية على غرار محمد نجيب الشابي رئيس "الحركة الديمقراطية"، ومحسن مرزوق عن "مشروع تونس"، وسلمى اللومي عن حزب "الأمل"، وسعيد العايدي عن "بني وطني"، وياسين إبراهيم عن "آفاق تونس"؛ في مشاورات مع منظمات وطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ.

ويرى شق من التونسيين أن هذه الدعوة التي أطلقتها شخصيات تذيلت نتائج الانتخابات الأخيرة، ليس لها أي مشروعية بعد فشلها في نيل ثقة الناخبين التونسيين عبر صناديق الاقتراع، بينما يؤيد آخرون هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة ومناخ يغلب عليه التوتر والاحتقان.

نحو الجمهورية الثالثة

ودعا رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق في حوار صحفي، الأحزاب الحاكمة والمنظمات الوطنية لاستخلاص العبر والدروس مما حدث في 2013، والانخراط في مبادرة وطنية للإنقاذ، لاحتواء الأزمة السياسية والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

ونجحت سابقا 4 منظمات وطنية (اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان) في تجنيب البلاد الانزلاق لسيناريو الفوضى، بعد رعايتها في 2013 حوار وطنيا بين الحكومة الانتقالية وبين أحزاب المعارضة، عقب سلسلة من الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد.

واعتبر مرزوق أن الوقت حان للمرور نحو الجمهورية الثالثة والقطع مع الجمهورية الحالية، والذهاب بشكل "راديكالي" نحو تغيير النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية.

قطع الطريق أمام الفوضى

وقال رئيس "الحركة الديمقراطية" أحمد نجيب الشابي إن الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتفكك الائتلاف الحكومي والصراع بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، باتت تنذر بضعف الدولة وتستوجب وقفة حازمة من الغيورين على هذا البلد، وفق تعبيره.

و في تصريح للجزيرة نت، نفى الشابي أن تكون الدعوة لعقد مؤتمر الإنقاذ انقلابا على الشرعية وعلى مؤسسات الدولة المنتخبة، مشددا على أنها خطوة لقطع الطريق على دعوات الفوضى وتقويض المؤسسات المنتخبة في ظل أدائها السياسي المربك.

وبشأن الانتقادات التي طالت القيادات الحزبية الداعية لهذا المؤتمر ووسمها بكونها "لا تحمل أي وزن سياسي ولا رصيد شعبي" بعد فشلها في الانتخابات الأخيرة، اعتبر الشابي أن مثل هذه التوصيفات خارجة عن ثقافة الديمقراطية.

وشدد في المقابل على أحقية أي شخص مهما كانت صفته بالمشاركة في الحياة العامة وتقديم مبادرات لإنقاذ البلاد، مضيفا "أنا لست شخصا نكرة، ولي ماض وحاضر سياسي ونضالي يجعلني أتحرك من منطلق المسؤولية".

وأقرّ -في ختام حديثه- بوجود مشاورات جدية بين هذه الشخصيات لتكوين حزب سياسي جديد سيرى النور قريبا ويجمع شمل القوى التقدمية والديمقراطية.

احترام نتائج الصندوق

من جانبه، أقرّ القيادي في حركة النهضة خليل البرعومي بأحقية كل حزب في تقديم مبادرة وفق ما تكفله له الديمقراطية ومناخ الحريات في البلاد، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تحترم هذه الأطراف ما أفرزته نتائج الصندوق.

وفي تصريح للجزيرة نت، أضاف البرعومي أن "من لم ينجح في نيل ثقة التونسيين عن طريق صناديق الاقتراع، فلن يستطيع أن يحصل على هذه الثقة باعتماد أساليب غير مشروعة ولا دستورية".

وأبدى أسفه لاستغلال بعض هذه الأحزاب بوادر أزمات سياسية أو حكومية، لفرض مبادرات في ظاهرها دعوة للحوار وفي باطنها دعوات للانقلاب على الشرعية الانتخابية.

واستغرب القيادي في النهضة ما وصفه بـ"تضارب المواقف السياسية" الصادرة عن رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق، إبان مشاركته في الائتلاف الحكومي وبعد انسحابه منه.

إعادة تموقع

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي طارق الكحلاوي دعوات الأحزاب الـ5 بأنها تأتي ضمن خطة لإعادة التموقع في الساحة السياسية وإنقاذ رؤسائها، بعد الهزيمة المدوية التي مُنوا بها في الانتخابات.

واستغرب الكحلاوي في حديثه للجزيرة نت من دعوات هذه القيادات للتغيير، رغم تحملهم جزءا كبيرا من مسؤولية تدهور الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، إبان مشاركتهم في الحكومات المتعاقبة منذ 2011.

ولفت إلى أن نفس الوجوه المطالبة اليوم بمؤتمر للإنقاذ على غرار رضا بلحاج وسلمى اللومي ومحسن مرزوق، خاضت في السابق تجربة فاشلة لإنقاذ حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "نداء تونس".

ولفت إلى أن هذه الأحزاب التي تبحث عن إعادة التواجد والتموقع على الساحة السياسية ضمن حزب جديد، باتت تجهز لزعيم سياسي مرتقب مرتبط بمحور إقليمي بعينه ليتصدر المشهد الحزبي.