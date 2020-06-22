انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة تنظيم الدولة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الثالثة من العملية الأمنية لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت الخلية في بيان أن العملية العسكرية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شاركت فيها وحدات عسكرية عدة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي، وبإسناد من طائرات الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف الدولي.

ولفت بيان الخلية إلى أن العملية تهدف إلى تفتيش تلك المناطق، وملاحقة ِعناصر تنظيم الدولة والمطلوبين، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

يذكر أنه في 12 فبراير/شباط الماضي، بدأت المرحلة الأولى للعملية العسكرية "أبطال العراق" لملاحقة تنظيم الدولة، في حين أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المرحلة الثانية منها في الثاني من الشهر الجاري.

وتأتي العملية العسكرية عقب زيادة وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم الدولة، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم مثلث الموت في البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق، ويشن هجمات بين فترات متباعدة.