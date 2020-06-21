نيويورك تايمز: ترامب رجل الصين في واشنطن

انتقد الكاتب الصحفي الأميركي نيكولاس كريستوف تعاطي الرئيس دونالد ترامب مع الصين، وسعيه للحصول على دعم الرئيس الصيني للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

ووصف كريستوف -في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز- ترامب بالخضوع لبكين وتملقها والتزلف للرئيس الصيني شي جين بينغ والسعي لتعزيز سلطته.

وأشار إلى أن ترامب دأب على التصريح مرارا بأنه الرئيس الأميركي الأكثر صرامة مع الصين، سعيا منه لاستغلال مشاعر العداء للصين لدى بعض الأوساط الأميركية لإعادة انتخابه، كما دأب على اتهام منافسه جو بايدن باللين والتساهل مع الصين، ووصل الأمر بداعمي ترامب إلى حد عرض إعلانات تندد بما سموه "بايدن بيكين".

بيد أن تلك الادعاءات منافية للعقل -بحسب الكاتب- فسلوك ترامب تجاه الصين واضح للعيان، وقد صوّرت مذكرات مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الجديدة تحت عنوان "الغرفة التي شهدت الحدث"، كيف انحنى ترامب للرئيس الصيني.

مصالح ترامب

وأشار كريستوف إلى أنه أصيب بالدهشة عندما اطلع على نسخة قبل الطبع من كتاب بولتون، وخاصة الفصل المتعلق بعلاقات الولايات المتحدة بالصين، لأنه يعكس نفاق ترامب الممزوج بعدم الكفاءة، على حد تعبيره.

وأوضح أن فقرة في كتاب بولتون تتعلق بمكالمة هاتفية بين ترامب وشي جين بينغ العام الماضي، حظيت باهتمام كبير، حيث كتب بولتون: "لقد قام (ترامب) بعد ذلك، بشكل مذهل، بتحويل دفة الحديث إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، ملمحا إلى القدرة الاقتصادية للصين على التأثير في الحملات الانتخابية (الأميركية) الجارية، وتوسل إلى شي لضمان فوزه".

وقال الكاتب إن أكثر ما أزعجه في الأمر هو تغاضي ترامب عن الانتهاكات التي ترتكبها الصين في مجال حقوق الإنسان، مقابل مصلحة شخصية يسديها له الرئيس الصيني.

وجاء في كتاب بولتون "في 4 حزيران/يونيو الذي يصادف الذكرى الثلاثين لمذبحة ساحة تيانانمن، رفض ترامب إصدار بيان للبيت الأبيض (حول الموضوع)"، ونقل بولتون عن ترامب قوله "من يهتم لأمرها (أي المذبحة)".

مباركة وتأييد!

وذكّر المقال بأن الصين تسجن حوالي مليون مسلم في معسكرات اعتقال أنشئت حديثا في إقليم شينجيانغ، فيما يعدّ أكبر سجن بشري على أساس الانتماء الديني منذ المحرقة، ورغم ذلك فإن ترامب أيد فكرة المعتقل.

وقد جاء في مذكرات بولتون أن "الرئيس الصيني شرح لترامب سبب بنائه معسكرات اعتقال في شينجيانغ، ووفقا لمترجمنا، فقد رد ترامب بأن شي يجب أن يمضي قدما في بناء معسكرات الاعتقال، وعبّر عن اعتقاده بأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله بالضبط".

وأشار الكاتب إلى أن ترامب يتصرف بعكس ما تقتضيه مصلحة الولايات المتحدة، التي تستوجب الوقوف بوجه الزعيم الصيني في القضايا التي تتطلب ذلك، والتفاوض معه في مجال التجارة والبحث عن طرق للتعاون في مجال تغير المناخ ومحاربة الأوبئة.

ولكن ترامب يقوم بعكس ذلك تماما، فقد أخفق في التعاون التجاري مع بكين، وفشل في التعاون معها بشأن المناخ والصحة، كما أضر بتحالفات أميركا وتجاهل أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان، وصرف جهوده بدل ذلك للتزلف للرئيس الصيني على أمل الحصول على مساعدة من بكين لإعادة انتخابه.

وخلص الكاتب إلى أن ترامب يبذل قصارى جهده لجعل دولة ما عظيمة مرة أخرى، ولكنها بالتأكيد ليست الولايات المتحدة.