تولسا.. هنا وقعت مذبحة ضد السود وهنا ينظم ترامب مهرجانا انتخابيا

قالت مجلة لوبس الفرنسية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استأنف مسيرات حملة إعادة انتخابه في تولسا بولاية أوكلاهوما بعد أن أثار سخطا باختيار التاريخ الرمزي يوم 19 يونيو/حزيران، وهو يوم إنهاء العبودية في الولايات المتحدة الأميركية، واضطر إلى تأجيله إلى اليوم التالي.

وأشارت المجلة إلى أن مدينة تولسا التي اختارها ترامب لهذا الحدث، ترتبط بقرن من الانقسامات وعدم الثقة، وبالإرث الثقيل لمذبحتها العرقية في العام 1921، حيث قتل ما يبلغ 300 من السكان السود وتم تدمير أكثر من 1200 مبنى، دون إدانة لأي من "البلطجية" البيض.

ولفتت المجلة إلى أن ترامب، وإن كان ندد بوفاة جورج فلويد وريتشارد بروكس، فإنه وجه خطاباته بشكل رئيسي ضد المتظاهرين، داعيا بانتظام إلى استعادة "القانون والنظام".

وأضافت أنه وخوفا من تجمع أكثر من مئة ألف شخص في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، أعلن رئيس البلدية حظر التجول الجزئي حتى يوم الأحد، ولكن الرئيس حصل على إلغاء ذلك الحظر، وكتب لمؤيديه على تويتر "استمتعوا".

خبر تافه

وذكّرت المجلة "بالحدث التافه" الذي أشعل النار في هذه المدينة يوم 30 مايو/أيار 1921، والذي لا تزال تولسا حتى اليوم تحمل ثقله، دون أن يستطيع أحد التأكد من صحته أو عدمه، حين شاع أن منظف أحذية أسود اعتدى على شابة بيضاء في مصعد.

وعلى إثر ذلك، نفخت الصحافة البيضاء في الإشاعة، مما أجّج الغضب بين البيض، وبسرعة كبيرة تجمّع مئات المتظاهرين البيض للمطالبة بالعدالة أمام محكمة تولسا حيث يعتقل المشتبه فيه.

وتضيف المجلة أن العشرات من الرجال السود حاولوا التدخل، وكثير منهم مسلحون ومن قدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى، وذلك خوفا من "الإعدام الشعبي الوحشي" الذي كان لا يزال شائعا في ذلك الوقت في المنطقة.

وشكل إطلاق رصاصة خلال مشادة في هذا الموقف إشارة لبدء الأعمال العدائية بين المعسكرين، وقالت ميشيل براون مديرة المركز الثقافي في منطقة غرينوود إن "المواجهة بين السود والبيض كانت حتمية بسبب العنصرية ووجود أعضاء كو كلوكس كلان في البلدية والشرطة والإطفاء".

وحشية لا مثيل لها

ووفقا للتقرير الرسمي للجنة التحقيق التي نُظمت في عام 2001، سلحت السلطات المحلية نفسها بعضا من مثيري الشغب البيض بهذه المناسبة، وأطلقت عليهم اسم "مساعدي الشرطة".

وتبعت ذلك ليلة من الوحشية غير المسبوقة، جرى فيها تبادل إطلاق النار في شوارع منطقة غرينوود بالمدينة، ونُهبت متاجر السود ثم أُحرقت، وأطلق الرصاص على المنازل عمدا، حتى إن العديد من الشهادات أشارت إلى طائرات يقودها طيارون بيض تسقط قنابل حارقة على هذه المنطقة السوداء المسماة بلاك وول ستريت.

واستمرت الفوضى 24 ساعة حتى وصول الحرس الوطني إلى تولسا، وكان أحد الإجراءات الأولى التي قام بها هي حجز ستة آلاف من الناجين السود أو نحو ذلك في ثلاثة معسكرات.

وقد أعيد الكشف عن بعض مشاهد هذه المجزرة بعد طول نسيان العام الماضي، بفضل المسلسل التلفزيوني "ووتشمان" على قناة "إتش بي أو"، علما أن العديد من الأفلام الوثائقية حول هذا الموضوع قيد الإعداد.

وتشهد على المجزرة عدد من الصور القديمة، بعضها في مركز غرينوود الثقافي بالمدينة، ومن ضمنها ما كتبه أحدهم "شخص أسود محترق، شغب تولسا، 1 يونيو/حزيران 1921".

وقالت ميشيل براون إن هذه الصور "تم استخدامها كبطاقات بريدية وأرسلت عبر البلاد لأن الكثيرين فخورون بما أنجزوه"، ولا يزال العدد الدقيق للوفيات غير معروف، خاصة أن العديد من الجثث ألقيت في النهر أو أُحرقت أو دفنت في أماكن مجهولة، وفقا لما جاء في المجلة.