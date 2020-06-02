ظريف: عالم إيراني كان مسجونا بأميركا في طريق العودة للبلاد

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء أن طائرة تقل العالم الإيراني سيروس أصغري -الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة وبُرئت ساحته- أقلعت من أميركا، وهو في طريق العودة إلى البلاد.

وقال ظريف في حسابه على إنستغرام "مرحبا يا أصدقاء، خبر طيب، دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران، أقدم التهاني لزوجته وأسرته".

وكان أصغري اُتهم أمام محكمة أميركية عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية إلى أوهايو وبرئ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه بقي مسجونا لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة.

وحث ظريف واشنطن في مارس/آذار الماضي على إطلاق سراح أصغري الذي قال إنه واحد من علماء عدة تحتجزهم الولايات المتحدة "رهائن".

وقالت السلطات الأميركية الشهر الماضي إن أصغري (59 عاما) -الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل/نيسان الماضي- سيرحّل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.

وقال أصغري في مارس/آذار الماضي لصحيفة غارديان البريطانية إن شرطة الهجرة الأميركية أبقته في مركز احتجاز في لويزيانا خال من المرافق الصحية الأساسية، ورفضت إعادته إلى طهران رغم تبرئته.

وقد يكون أصغري جزءا من مبادلة سجناء نادرة من نوعها بين واشنطن وطهران اللتين توترت علاقاتهما بشكل متزايد منذ 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات التي شلت اقتصادها.

وإذا مضت عملية المبادلة قدما فسيكون من المرجح مبادلة المسؤول المخضرم في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي اعتقلته طهران عام 2018، وكان قد أفرج عنه في منتصف مارس/آذار الماضي لاعتبارات صحية، لكنه ما زال في إيران.

وأطلقت إيران العام الماضي سراح المواطن الأميركي شي يو وانغ الذي سجن ثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس، وأطلقت الولايات المتحدة سراح الإيراني مسعد سليماني الذي اتهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.