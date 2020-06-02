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اليمن.. النيابة العامة تحقّق مع عصابة خططت لاغتيال محافظ حضرموت

محافظ حضرموت
محافظ حضرموتمواقع التواصل الإجتماعي
2/6/2020

قالت النيابة العامة في محافظة حضرموت شرقي اليمن إنها بدأت إجراءات جمع الاستدلالات المتعلقة باكتشاف "تشكيل عصابي" يهدف لاغتيال اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش.

وأضافت النيابة العامة في بيان صحفي أن التحقيقات تجري مع عدد من هذا "التشكيل العصابي" الذين ضبطوا، وأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت اشتراك آخرين يجري تعقبهم، "هدفها اغتيال محافظ حضرموت ونشر الفوضى بالمحافظة، دون توضيح الجهة التي يعملون لصالحها".

وتداولت وسائل إعلام يمنية خبر اعتقال عدد من الموظفين والعاملين في ديوان محافظة حضرموت في القضية نفسها، وحسب مواقع إخبارية يمنية نقلت عن مصادر أمنية، فإن محاولة اغتيال المحافظ اكتشفت عقب ضبط محاولة إخراج تسجيلات خاصة من غرفة المراقبة الخاصة بسكن المحافظ من قبل مسؤول تقني عن منظومة كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول التقني اعترف بوجود شبكة تعمل بديوان المحافظة تتكون من ثمانية أشخاص عملوا خلال أسبوعين على رصد تحركات المحافظ، ورفع تقارير عنها إلى بعض الجهات.

يشار إلى أن محافظة حضرموت، الواقعة تحت سيطرة الحكومة، تشكل ثلث مساحة اليمن، وتشهد المحافظة انفلاتا أمنيا، إذ يستهدف مجهولون بين حين وآخر مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين بها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات، ضمنها صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + الصحافة اليمنية + وكالة الأناضول
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