اليمن.. النيابة العامة تحقّق مع عصابة خططت لاغتيال محافظ حضرموت

قالت النيابة العامة في محافظة حضرموت شرقي اليمن إنها بدأت إجراءات جمع الاستدلالات المتعلقة باكتشاف "تشكيل عصابي" يهدف لاغتيال اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش.

وأضافت النيابة العامة في بيان صحفي أن التحقيقات تجري مع عدد من هذا "التشكيل العصابي" الذين ضبطوا، وأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت اشتراك آخرين يجري تعقبهم، "هدفها اغتيال محافظ حضرموت ونشر الفوضى بالمحافظة، دون توضيح الجهة التي يعملون لصالحها".

وتداولت وسائل إعلام يمنية خبر اعتقال عدد من الموظفين والعاملين في ديوان محافظة حضرموت في القضية نفسها، وحسب مواقع إخبارية يمنية نقلت عن مصادر أمنية، فإن محاولة اغتيال المحافظ اكتشفت عقب ضبط محاولة إخراج تسجيلات خاصة من غرفة المراقبة الخاصة بسكن المحافظ من قبل مسؤول تقني عن منظومة كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول التقني اعترف بوجود شبكة تعمل بديوان المحافظة تتكون من ثمانية أشخاص عملوا خلال أسبوعين على رصد تحركات المحافظ، ورفع تقارير عنها إلى بعض الجهات.

الكشف عن مخطط لاغتيال محافظ #حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني وتم القبض على العصابة من بينهم موظفين على ارتباط بالمدعو هاني بن بريك @HaniBinbrek المتورط في عدة قضايا اغتيال في جنوب اليمن. مكتب المحافظ يعلن عن مؤتمر صحفي قادم للتفاصيل.. pic.twitter.com/gwtSf6JMs0 — موران اليافعي (@Moran_Moh) May 29, 2020

يشار إلى أن محافظة حضرموت، الواقعة تحت سيطرة الحكومة، تشكل ثلث مساحة اليمن، وتشهد المحافظة انفلاتا أمنيا، إذ يستهدف مجهولون بين حين وآخر مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين بها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات، ضمنها صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.