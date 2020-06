يطلق فيها حملته الانتخابية.. ترامب يتوعد المتظاهرين في أوكلاهوما

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم من خروج أي مظاهرة في ولاية أوكلاهوما، حيث سيقيم غدا تجمعا انتخابيا، وقال إن "المتظاهرين والفوضويين والمحرضين لن يعامَلوا مثلما جرى في باقي المناطق بالولايات المتحدة"، بينما تحيي البلاد اليوم ذكرى إنهاء العبودية، في خضم اضطرابات أوقدت شرارتها وفاة المواطن الأميركي ذي الأصل الأفريقي جورج فلويد على يد شرطي قبل نحو شهر.

وقال ترامب في تغريدة "إلى كل المحتجين والفوضويين والمحرضين، وأولئك الذين يقومون بأعمال النهب والحقارة، ممن سيأتون إلى أوكلاهوما، أرجو أن تفهموا أنه لن تتم معاملتكم بالطريقة التي جرت في نيويورك أو سياتل أو مينيابوليس. سيكون المشهد مختلفا كثيرا".

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020