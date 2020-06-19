بعد المقابر الجماعية.. اكتشاف 200 برميل متفجر بترهونة كانت معدة لضرب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية -الجمعة- ضبط مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر ومواد كيميائية في مدينة ترهونة، بينما أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها تمتلك دلائل على تحليق مقاتلتين روسيتين في ليبيا.

وذكرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- أن "مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة كانت تُخطط لاستخدامها في العدوان على طرابلس".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت قوات حكومة الوفاق -المعترف بها دوليا- استعادة السيطرة على مدينة ترهونة بالكامل، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

وجاء تحرير ترهونة عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق السيطرة على العاصمة طرابلس بالكامل، مقرّ الحكومة المعترف بها دوليا.

وعثرت قوات حكومة الوفاق على عدة مقابر جماعية في ترهونة تضم رفات المئات من الضحايا، وطالبت طرابلس الأمم المتحدة بالتحقيق في "جرائم الحرب" تلك، وتقديم حفتر ومن معه للمحاكمة.

وكانت قوات حفتر وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين فضلا عن الدمار المادي الواسع.

مقاتلتان روسيتان

من ناحية أخرى، أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن لديها براهين مصورة على تحليق مقاتلة روسية من قاعدة الجفرة وأخرى قرب مدينة سرت الليبية.

وقال الناطق باسم "أفريكوم" كريس كارنز إن هذه المقاتلات لم تكن في ليبيا، وإن من الواضح أنها أتت من روسيا وليس من أي بلد آخر.

واعتبرت أفريكوم أن إدخال روسيا طائرات مقاتلة إلى ليبيا يغير طبيعة النزاع الحالي، ويزيد من احتمالية تعرض الليبيين للخطر.

وأبرزت أن الطائرات الروسية في ليبيا يسيرّها مرتزقة عديمو الخبرة، لا يلتزمون بالقانون الدولي ولا يخضعون للقوانين والتقاليد المعمول بها في النزاعات المسلحة.