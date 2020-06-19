بسبب تعامل ترامب مع ذوي الأصول الأفريقية.. مساعدة لوزير الخارجية تستقيل

قدمت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى استقالتها الخميس من إدارة الرئيس دونالد ترامب احتجاجا على رد فعله على الحركة غير المسبوقة المناهضة للعنصرية التي تشهدها البلاد منذ وفاة المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد قبل أسابيع.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن ماري إليزابيث تايلور مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية قدمت رسالة استقالتها للوزير مايك بومبيو أمس، وأوضحت أن سببها هو تعامل ترامب مع ملف التوتر العرقي قائلة إن تصرفاته "تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي".

وتايلور البالغة من العمر 30 عاما هي الأصغر سنا الذي يتم تعيينه في هذا المنصب في تاريخ البلاد، وأول امرأة ذات أصول أفريقية تشغله، وحصلت على الموافقة بالإجماع من الكونغرس على تعيينها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

شخصية محورية

وكانت تايلور شخصية محورية وراء الكواليس في إدارة ترامب. فقد تم توظيفها لخبرتها التشريعية وعلاقتها القوية مع أعضاء مجلس الشيوخ بسبب عملها مع زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، وعملت نائبة لمدير البيت الأبيض للترشيحات قبل الانضمام إلى الخارجية.

وساعدت خلال عملها بالبيت الأبيض في رعاية أكثر من 400 تعيين رئاسي من خلال مجلس الشيوخ، بما في ذلك تعيينات قاضي المحكمة العليا نيل م. غورسوش، ومديرة وكالة المخابرات المركزية غينا هاسبل، ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ووزير الخارجية بومبيو.

مقتل فلويد في 25 مايو/أيار الماضي أثار احتجاجات واسعة (وكالة الأناضول)

أول استقالة رفيعة

ووصفت واشنطن بوست مغادرة تايلور إدارة ترامب -وسط التوترات العرقية التي اشتعلت في جميع أنحاء البلاد- بأنها أول استقالة رفيعة المستوى احتجاجا على تصرفات الرئيس التي تم الإعلان عنها.

وكان مقتل فلويد في 25 مايو/أيار الماضي قد أثار احتجاجات واسعة بعد أن ضغط شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا. ووجهت للضابط تهمة القتل من الدرجة الثانية.

ودعا ترامب في تصريحات علنية إلى قمع المتظاهرين، وشدد على الرد بالقوة والاستعانة بالجيش أمام الاحتجاجات العارمة بعد وفاة فلويد وآخرين.

اتهام لترامب

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن استقالة تايلور، التي كان يُنظر إليها باعتبارها مخلصة تماما وفعالة في خدمة رئاسة ترامب، تُعتبر اتهاما لقيادة الرئيس في وقت الاضطرابات الوطنية.

ونقلت من نص الاستقالة -الذي جاء في خمس فقرات- قولها إن لحظات الاضطراب يمكنها أن تغيّر الشخص ومسار حياته وتشكل شخصيته، وإن تعليقات وتصرفات الرئيس العرقية ضد المواطنين السود تتناقض بشدة مع قيمها وقناعاتها الأساسية.

كما اقتبست الصحيفة -من رسالة تايلور في 3 يونيو/حزيران الجاري إلى فريق العمل الذي ترأسه ويضم 60 موظفا- قولها "عقب وفاة فلويد أشعر بأن قلبي مكسور وسأحتاج لفترة طويلة ومران لمعالجته".

وامتنع متحدث باسم الخارجية عن التعليق على هذه الاستقالة قائلا "لا نعلق على أمور شخصية".