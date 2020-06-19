اتهامات للسعودية بالتآمر على سقطرى واشتباكات بين "الانتقالي" المدعوم إماراتيا والحكومة في أبين

قالت مصادر للجزيرة إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا اقتحمت مبنى السلطة المحلية في سقطرى، وسط اتهامات للسعودية بالتواطؤ، في حين اندلعت اشتباكات بين "الانتقالي" والحكومة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأكدت المصادر سيطرة قوات الانتقالي على مبنى إدارة الأمن في مدينة حديبو (مركز محافظة سقطرى)، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي عند البوابة الغربية للمدينة.

وقال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن الرئاسة اليمنية تواصلت مع السلطات السعودية للتدخل في سقطرى، ولكنها لم تتلق أي رد.

وكان مصدر حكومي قد قال إن ضحايا مدنيين سقطوا جراء قصف عشوائي نفذته قوات الانتقالي، مشيرا إلى أن هذا القصف كان من موقع لها قرب مقرّ قوات التحالف السعودي الإماراتي.

وأشار المصدر إلى أن القوات السعودية في سقطرى لم تحرك ساكنا ضد قوات الانتقالي، رغم قربها من مواقع تمركزهم، واصفا موقف التحالف بالتواطؤ الواضح.

ونقلت مصادر محلية عن أهالي حديبو مناشدتهم المجتمع الدولي إلزام دولة الإمارات وقوات الانتقالي بإيقاف قصف المدينة وحماية أرخبيل سقطرى كموقع تراث عالمي.

من جهتها، قالت الحكومة اليمنية إن ما ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى، هو اعتداء غاشم وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن هذا الهجوم المسلح يمثل الرد الفعلي على الجهود الحثيثة التي تبذل لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وطالبت الحكومةَ السعوديةَ -بحكم وجود قواتها في سقطرى- بالتحرك العاجل لوقف ما أسمته بصلف المجلس الانتقالي.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها اليونسكو، إلى الوقوف بحزم أمام ما سماها الأعمال التخريبية التي تهدد سقطرى.

بدوره، اتهم مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني -على تويتر- القوات السعودية المتواجدة في محافظة سقطرى بأنها خذلت القوات الحكومية أمام هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة.

وأضاف الرحبي أن القوات السعودية دخلت سقطرى لدعم الشرعية وحماية مؤسسات الدولة، ولكن في أول امتحان لها وقفت موقف الحياد وخذلت الشرعية ومؤسسات الدولة التي تنتهك من عصابات الانتقالي، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على ألف جندي من القوات السعودية، وعشرات المدرعات والأسلحة الثقيلة في سقطرى.

واعتبر المسؤول اليمني أن هناك مخططا إماراتيا للسيطرة على كل مؤسسات الدولة واحتلالها.

ولم يصدر تعقيب من قبل الجانب السعودي بشأن تصريحات المسؤول اليمني، غير أن الرياض سبق أن أكدت أنها تعمل بشكل محايد من أجل حل الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

في المقابل، قال صالح النود المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن المجلس الانتقالي جاء ليسد الفراغ الذي تركته الشرعية.

وأضاف النود -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- أن ما يحدث في سقطرى هو خطوة تكميلية للإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي أعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي.

وفي هذا السياق، قال عيسى بن سالم السقطري شيخ مشايخ سقطرى اليمنية إن أبناء المحافظة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات التي تشنها قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة- أن الاعتداءات التي قام بها الانتقالي تمت على مرأى ومسمع من القوات السعودية الموجودة في الجزيرة.

كما دعا الشيخ عيسى السقطري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لاتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ما وصفها باعتداءات قوات الانتقالي وتواطؤ السعودية.

وقال السقطري إن على الرئيس هادي الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إخراج التحالف السعودي الإماراتي من اليمن.

اشتباكات أبين

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية للجزيرة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي على أكثر من جبهة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي يتبادل فيها الطرفان القصف المدفعي والصاروخي، تجددت في منطقة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار، المركز الإداري للمحافظة ومناطق عدة جنوب شرق مدينة جعار كبرى مدن المحافظة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية دفعت بقوات معززة بالأسلحة والدبابات إلى جبهات القتال، سعيا للوصول إلى مدينتي جعار وزنجبار. ومنذ أربعين يوما تدور معارك بين الطرفين في مناطق من محافظة أبين، بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برعاية سعودية.

الشيخ عيسى السقطري: الاعتداءات التي قام بها الانتقالي تمت على مرأى ومسمع من القوات السعودية الموجودة في الجزيرة (الجزيرة)

أما وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، فقال في وقت سابق إن شرعية المجلس الانتقالي كأحد أطراف العملية السياسية في اليمن، مرتبطة بمدى تنفيذه اتفاق الرياض، معتبرا أن لا شرعية للمجلس إذا استمر في نهج التمرد.

وخلال اجتماع عبر الفيديو مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، طالب الحضرمي بضرورة تراجع الانتقالي عن إعلانه عن ما يسمى بالإدارة الذاتية.