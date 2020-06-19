بالتزامن مع تخليد ذكرى إنهاء تجارة الرق.. إزالة تماثيل وصور في أميركا لشخصيات تاريخية بينها كولومبوس

يحتفل الأميركيون من أصول أفريقية اليوم بذكرى يوم الحرية في شتى أنحاء الولايات المتحدة. وتحظى الذكرى هذا العام بمكانة خاصة، نظرا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد قبل أسابيع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأزيلت 4 صور لشخصيات من الحقبة الكونفدرالية من مبنى رئاسة مجلس النواب في الكونغرس الأميركي.

وكانت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قد أعلنت في وقت سابق أنها تريد التخلص منها قبل إحياء الأميركيين ذكرى إنهاء الاتجار بالرق.

وتشير الحقبة الكونفدرالية إلى انفصال 11 ولاية جنوبية عن الاتحاد الأميركي عام 1860، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب الأهلية الأميركية.

وفي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، سحبت بلدية المدينة تمثالا لكريستوفر كولومبوس بينما تنوي الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة إزالة تمثال البحار الإيطالي من البرلمان المحلي.

وأوضحت مسؤولة الجهاز الثقافي في البلدية راشيل أكسيل لوكالة الصحافة الفرنسية أن "التمثال لا يتناسب مع قيم سان فرانسيسكو والتزامها بتحقيق العدالة العرقية".

وكان متظاهرون ينوون اليوم الجمعة إنزال التمثال الذي يزن طنين وسبق أن تعرض للتخريب في الأيام الأخيرة، مما يشكل خطرا على العامة على ما أوضحت المسؤولة.

وجاء في بيان للجهاز الثقافي ببلدية المدينة "في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بمرحلة مهمة، نطرح تساؤلات حول كيفية تأثير العنصرية المؤسساتية والبنيوية على مجتمعنا".

وأضاف البيان أن "الكثير من النصب التاريخية تُزال في مدن عبر الولايات المتحدة لأن الإنجازات والأفكار التي ترمز إليها لا تستحق أن تكون موضع تكريم".

وكان البحّار الإيطالي كولومبوس يعتبر لفترة طويلة "مكتشف أميركا"، إلا أن البعض بات يعتبره الآن أحد المساهمين في إبادة هنود القارة الأميركية والسكان الأصليين عموما.

وأعلن مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الثلاثاء الماضي أن تمثالا آخر للمستكشف الإيطالي سيسحب من مقر البرلمان المحلي في ساكرامنتو حيث هو موجود منذ العام 1883.

قانون للشرطة

وأقر مجلس مدينة نيويورك بأغلبية ساحقة مشروع قانون يُلزم قوة شرطة المدينة بالتعريف بالأدوات التي تستخدمها للمراقبة جملة وتفصيلا.

وقال مكتب المتحدث باسم مجلس المدينة أمس الخميس إن المجلس وافق على قانون الرقابة العامة على تكنولوجيات المراقبة بتأييد 44 عضوا مقابل اعتراض 6.

وأشار رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو الذي كان قد عبر عن اعتراضه على مشروع القانون، إلى أنه سيوقع بالموافقة عليه ليصبح قانونا ساريا.

وظل مشروع القانون موضوعا جانبا لسنوات، إلى أن اكتسب قوة دفع بعد مقتل فلويد إثر إلقاء القبض عليه في مدينة مينيابوليس وما أعقب ذلك من احتجاجات عارمة.

والقواعد الجديدة تمهل شرطة نيويورك 180 يوما لتقديم قائمة بتكنولوجيات المراقبة التي تستخدمها وكيفية تأثيرها على سكان المدينة.

وقبل التصويت قالت فانيسا جيبسون -وهي من أشد المؤيدين لمشروع القانون- إن "هذه فرصة للمدينة ولأهالي نيويورك كي يفهموا ما تستخدمه قوة شرطة نيويورك وكيف تستخدمه ومن الذي يستخدمه".

وقوة شرطة نيويورك هي أكبر قوة شُرطية في الولايات المتحدة، ولديها أسطول من الطائرات المسيرة.