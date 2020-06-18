محلل أميركي: نفوذ إيران في العراق لا يهدد أمن الولايات المتحدة

تتنافس الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق، حيث تسعيان لكسب ود الحكومة والشعب بوجه عام.

واعتبر محلل أميركي مخضرم أن نفوذ إيران في العراق لا يهدد الأمن الأميركي وأن لا مبرر لوجود آلاف الجنود الأميركيين هناك.

ويقول كبير المحللين في مؤسسة "ديفنس برايوريتز" الأميركية "تشارلز بينا"، إن إيران سعت إلى زيادة نفوذها في العراق منذ أطاحت الولايات المتحدة بنظام صدام حسين عام 2003، وإنه مما يدعو للسخرية أن صدام كان يمثل ثقلا موازنا لإيران في المنطقة.

وإيران باعتبارها دولة مجاورة للعراق سوف تربطهما دائما علاقات جغرافية وعرقية وثقافية ودينية، فضلا عن علاقات اقتصادية حيث يقدر حجم التجارة بين البلدين بـ 12 مليار دولار مع وجود خطط للوصول به إلى 20 مليارًا.

ويقول في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية، إن السؤال المهم الذي يتعين طرحه هو، هل نفوذ إيران في العراق يقوّض الأمن القومي الأميركي؟ ويرى أن الإجابة هي "لا".

وفي تبريره لإجابته قال "تشارلز بينا" الذي يتمتع بخبرة أكثر من 25 سنة في دعم وزارتي الدفاع والأمن الأميركيتين كمحلل سياسات وبرامج، إن إيران ليست تهديدا عسكريا مباشرا للولايات المتحدة.

طائرات أميركية خلال مهمة لها ضد تنظيم الدولة في العراق (الأوروبية-أرشيف)

مقارنة عسكرية

ويدعم رأيه بأن ميزانية البنتاغون للعام المالي 2020 هي 738 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الإجمالي الإيراني مرة ونصف المرة. ونسبة الإنفاق العسكري الأميركي إلى الإنفاق العسكري الإيراني 50 إلى واحد.

وفيما يتعلق بالإمكانيات العسكرية الفعلية، يرى المحلل الأميركي أن إيران تتضاءل كثيرا بالمقارنة بالولايات المتحدة، إذ لدى الولايات المتحدة مليون و300 ألف من العسكريين في الخدمة الفعلية بالمقارنة بالعسكريين في إيران الذين لا يزيد عددهم كثيرا على 500 ألف. كما أن السلاح الجوي الأميركي يمتلك أكثر من 1400 طائرة مقاتلة بالمقارنة بعدد 350 لدى إيران.

أما البحرية الأميركية فإنها تضم أكثر من 400 سفينة، من بينها حاملات طائرات وطرادات ومدمرات. وتمتلك إيران أيضا نحو 400 سفينة، لكنْ هناك فارق كبير بين نوعيات هذه السفن، فليس من بين السفن الإيرانية حاملة طائرات وغالبية السفن في البحرية الإيرانية سفن دورية صغيرة.

ويضيف "تشارلز بينا" أن الجيش الأميركي أحدث جيش في العالم، وهو الأكثر تقدما وتطورا تكنولوجيا، في حين أن الكثير من الطائرات الإيرانية مقاتلات مضت عليها عقود، وترجع إلى عهد الاتحاد السوفيتي السابق وكذلك طائرات أميركية ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي.

ويلفت إلى أنه بينما تستطيع البحرية الأميركية العمل في أي مكان في العالم، لا تستطيع البحرية الإيرانية العمل سوى على النطاق الإقليمي.

وهذا يعني أن الجيش الأميركي متفوق كثيرا على الجيش الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك إيران القدرة على وصول جيشها إلى أميركا.

إيران أطلقت قمرا اصطناعيا للأغراض العسكرية في أبريل/نيسان الماضي (الصحافة الإيرانية)

إيران نووية

وفي حال أصبحت "إيران قوة نووية"، أوضح المحلل الأميركي أنها لن تشكل تهديدا لأميركا لعدم امتلاكها صواريخ بالستية قادرة على إيصالها لأميركا.

ويضيف أنه رغم أن إيران أطلقت قمرا اصطناعيا عسكريا في المدار، وتحقق تقدما بالنسبة لامتلاك قدرة صواريخ بالستية عابرة للقارات، فإن الصاروخ البالستي الأطول مدى لديها هو "شهاب3" ويبلغ مداه نحو 800 ميل، وهى مسافة أقصر بكثير من مسافة الأكثر من ثلاثة آلاف ميل المطلوبة لمدى الصاروخ البالستي العابر للقارات، ناهيك عن أن إيران تدرك أن استخدام أي سلاح نووي ضد الولايات المتحدة سيواجه على الأرجح بانتقام مدمر.

هل إيران إرهابية؟

وردا على تساؤل آخر يطرحه "تشارلز بينا" وهو "ألا تمثل إيران تهديدا إرهابيا؟".

يقول إن إيران تدعم حزب الله اللبناني المصنف أميركيا كمنظمة إرهابية تهدد إسرائيل، مشيرا إلى أنها ليست تهديدا للولايات المتحدة، فالحزب لم يهاجم أهدافا أميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما فجّر السفارة الأميركية وثكنات مشاة البحرية في لبنان انتقاما من الوجود الأميركي هناك.

وعن العلاقة مع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، بين المحلل الأميركي أنه لم تكن لإيران علاقات قوية مع القاعدة في أي وقت من الأوقات، ولم تدعم هجمات القاعدة ضد الولايات المتحدة وعملت بالفعل على طرد تنظيم الدولة من العراق.

ويخلص "تشارلز بينا" إلى أنه إذا لم تكن إيران تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، حينئذ فإن نفوذها أيضا في العراق لا يهدد الأمن القومي الأميركي.

وعلى هذا الأساس، لا يرى المحلل الأميركي سببا ضروريا لبقاء نحو 5 آلاف من العسكريين الأميركيين في العراق، إذ أنجزت الولايات المتحدة المهمة الرئيسية لها في العراق وهي القضاء على تنظيم الدولة.

وأشار "تشارلز بينا" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه يرى أنه حان الوقت لتسليم عملية القتال ضد فلول تنظيم الدولة لإيران والعراق وسوريا.