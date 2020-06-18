بين باريس ولندن.. ماكرون يحيي ذكرى نداء ديغول

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لندن الخميس لإحياء الذكرى الـ80 لنداء الجنرال ديغول في 18 يونيو/حزيران 1940 إلى الفرنسيين عبر هيئة الإذاعة البريطانية، في مراسم ذات مغزى رمزي كبير يشدد خلاها على أهمية العلاقات الفرنسية البريطانية.

وباشر ماكرون إحياء ذكرى ذلك النداء التاريخي إلى الفرنسيين لمواصلة المقاومة ضد ألمانيا النازية، في باريس صباحا بزيارة متحف التحرير في مجمع ليزانفاليد، حيث التقى أوبير جيرمان، وهو واحد من آخر 4 مقاتلين قدامى حائزين على وسام التحرير ما زالوا على قيد الحياة، وعمره 99 عاما.

مصدر إلهام

وقال له الرئيس "يجدر بنا أن نستلهم هذه القوة الروحية"، مضيفا "شجاعتكم وبسالتكم مصدر اعتزاز لبلادنا ومصدر إلهام لنا إلى الآن. سنتثبت من أن كل شاب يدرك ما يدين به لك".

وحضر ماركون بعد ذلك الحفل التقليدي في "نصب فرنسا المقاتلة" عند تلة فاليريان، الموقع الرئيسي الذي شهد إعدام الكثير من المقاومين والمبعدين خلال الحرب العالمية الثانية.

وحلقت طائرات "السهام الحمر" -فرقة الاستعراض الجوي في سلاح الجو الملكي البريطاني- و"دورية فرنسا" للعروض الجوية، فوق تلة فاليريان وتمثال وينستون تشرشل أمام "القصر الصغير" (لو بوتي باليه) في باريس.

وهي أول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد يقام فيها حفل عسكري كبير بحضور العديد من الشخصيات، ولكن من دون حضور الجمهور.

تكريم مدينة لندن

وبعد ذلك، توجّه ماكرون برفقة وفد مصغر إلى لندن، لتكريم المدينة التي كانت عاصمة فرنسا الحرة خلال الاحتلال النازي، وكان الأمير تشارلز بانتظاره تحت المطر.

جونسون (يسار) عرض على ماكرون عددا من القطع التاريخية المرتبطة بديغول (غيتي إيميجز)

والتقى ماكرون في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عرض عليه عددا من القطع التاريخية المرتبطة بديغول.

وأزيل الغطاء عن تمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إبان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل في لندن قبل زيارة ماكرون اليوم، إذ تمت تغطيته في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن جرى استهدافه أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي أصبحت عالمية بعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خلال الزيارة بمنح أعلى وسام في فرنسا -وهو جوقة الشرف"- إلى مدينة لندن ولبريطانيا كلها. وكان ماكرون قال في وقت سابق إنه يعتزم تقديم الجائزة "تكريما للشجاعة الهائلة لبلد وشعب بأكمله".

وماكرون ليس السياسي الوحيد الذي يتبنى إرث الجنرال ديغول، فهذه الشخصية التاريخية التي تعد من أبرز المعالم السياسية الفرنسية، تبقى ملاذا تعود إليه الطبقة السياسية الفرنسية جمعاء، ولا سيما في ظل الأزمة الحالية التي أعادت طرح مفاهيم السيادة و"الديغولية الاجتماعية".

حتى رئيسة التجمع الوطني "اليمينية المتطرفة" مارين لوبان التي قاتل حزبها لوقت طويل الجنرال ديغول تحت شعار الجزائر الفرنسية، زارت جزيرة سان الأربعاء لإحياء ذكرى النداء قبل يوم من الموعد.

فوق الأحزاب

وقال ميشال وينوك الذي أصدر كتابا بعنوان "ديغول.. يسكنه التاريخ"، معلقا على هذه المسألة "لم يكن ديغول لا من اليسار ولا من اليمين… كان مؤيدا للمّ الشمل ويضع نفسه فوق الأحزاب".

وانتخب شارل ديغول في 21 ديسمبر/كانون الأول 1958 أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، ثم أعيد انتخابه عام 1965، قبل أن يتخلى عن السلطة في نيسان/أبريل 1969 بعد فشل استفتاء دعا إليه حول إصلاحات. وطبعت ولايته الأولى بحرب الجزائر وبتأكيد السيادة الفرنسية على الساحة الدولية.