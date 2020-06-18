هجوم حوثي على البيضاء.. اتهامات لـ "الانتقالي" المدعوم إماراتيا بالاستعداد لاقتحام "حديبو" بسقطرى اليمنية

قال مصدر حكومي يمني إن مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يحاصرون مدينة حديبو، ويستعدون لاقتحامها.

وأضاف للجزيرة أن القوات السعودية انسحبت من النقاط العسكرية حول حديبو، مركز محافظة سقطرى، وسلمتها للانتقالي بعد أن ضمنت اتفاقا للتهدئة يوم أمس.

ودعا المصدر الحكومي القوات السعودية إلى تحمُل مسؤوليتها كاملة بمساعدة القوات الشرعية في تأمين أرخبيل سقطرى، والوقوف أمام ما وصفها بمليشيا التخريب والفوضى التي تدعمها الإمارات.

كما حمّل السعودية المسؤولية في حال سقوط الأرخبيل في يد هذه القوات، وكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

جاء ذلك في وقت اتهم مصدر مسؤول في السلطة المحلية في سقطرى، الخميس، القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برفض تنفيذ اتفاق لتطبيع الأوضاع الأمنية، واستمرار الدفع بتعزيزات نحو مركز المحافظة الإستراتيجية.

وبعد يومين من جولة اشتباكات جديدة في سقطرى، وقعت قيادات القوات الحكومية بالمحافظة وقوات "الحزام الأمني" (تابعة للمجلس الانتقالي) مساء الأربعاء، هذا الاتفاق، برعاية قيادة تحالف السعودية الإمارات، على أن يبدأ سريانه فور التوقيع.

وقال مسؤول في السلطة المحلية بسقطرى، طلب من وكالة الأناضول عدم نشر اسمه "القوات الحكومية بدأت بتنفيذ الاتفاق، بينما رفض المجلس الانتقالي ذلك، مواصلاً حشد قواته باتجاه مدينة حديبو، مركز المحافظة".

وأفشلت القوات الحكومية، في 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعد التوتر فيها عقب إعلان المجلس الانتقالي، في 26 أبريل/نيسان الماضي، تدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وسقطرى كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

تطورات البيضاء

وقالت مصادر عسكرية وأخرى قبلية إن جماعة الحوثي نفذت هجمات صاروخية متفرقة على مناطق بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) الأمر الذي أعاد التوتر مرة أخرى في أوساط رجال القبائل هناك، كما أحرزت القوات الحكومية تقدماً ملحوظاً في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وبحسب المصادر التي تواصلت مع الجزيرة نت، فإن الحوثيين قاموا بإطلاق عدد من القذائف الصاروخية على بلدة "آل ردمان" وكذلك قاموا بتوجيه طائرتين مسيرتين صوب المنطقة، ولكن رجال القبائل قاموا باعتراضها.

ووجه ياسر العواضي، وهو زعيم قبيلة آل عواض في البيضاء، دعوة فورية إلى القبائل الموالية لهم من أجل عقد اجتماع طارئ لتدارس خيارات الرد على هذا التصعيد من طرف الحوثيين.

ووجه يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اتهامات مباشرة للشيخ العواضي بتفجير الوضع بالمحافظة.

وفي اتجاه آخر، أفادت مصادر عسكرية بأن معارك عنيفة اندلعت بين الحوثيين وقوات الجيش الحكومي في جبهة نهم شرق صنعاء حيث تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة السيطرة على عدد من المناطق بينها قرية الباطن.

وبحسب المصادر فقد شاركت في المعارك مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي، ونفذت سلسلة من الغارات الجوية على تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها لمكان المعركة، وشملت نحو عشرين دورية عسكرية محملة بالذخائر والأفراد.

وما تزال المعارك متواصلة في منطقة الجدعان شمال محافظة مأرب، حيث أكدت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي دفعت بالمئات من مسلحيها إلى المنطقة.