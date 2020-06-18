بين الشامتين والمساندين.. هكذا تفاعل الأميركيون مع كتاب بولتون

ينتظر الأميركيون الظهور التلفزيوني الأول لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون والمقرر له مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت واشنطن، ليتحدث عن كتابه الذي أثار الجدل حول كفاءة ومواقف ترامب، رغم عدم طرحه بعد في الأسواق.

واختار جون بولتون شبكة "إيه بي سي" (ABC) الإخبارية المحايدة في مواقفها تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحديث عن كتابه.

وكان لافتا عدم ظهور بولتون على شاشة شبكة "فوكس" (FOX) الإخبارية، وهي الجهة التي عمل معها سنوات طويلة معلقا سياسيا مما قربه بشدة من الحزب الجمهوري.

ولم يختر بولتون الظهور على شبكة "سي إن إن" (CNN) لعدائها الواضح لترامب، والمعادلة نفسها أخرجت شبكة "إن بي سي" (NBC) و"سي بي إس" (CBS) من حسابات بولتون.

ولم تعرض شبكة "فوكس" (FOX) بحماس حتى الآن أنباء كتاب بولتون وما جاء فيه، نظرا لقربها الشديد من ترامب ودائرته المحيطة به. واكتفت الشبكة بتقرير عن ادعاء بولتون أن ترامب كان يرغب في سجن بعض الصحفيين ومنعهم عن العمل.

ومن الأسئلة التي أثارت استغراب الكثيرين، هو انتظار إدارة ترامب الطويل قبل أن تتجه للقضاء الأميركي، في محاولة لوقف نشر الكتاب. وكانت دار نشر "سيمون أند شوستر" (Simon & Schuster) أعلنت أنها شحنت مئات الآلاف من نُسَخ الكتاب إلى مراكز التوزيع بالفعل.

ولا يعرف السبب في انتظار ترامب كل هذه المدة، ثم جاء -قبل أيام من البدء في بيع الكتاب- ليطلب من محكمة فدرالية بالعاصمة واشنطن التدخل لوقف نشر وبيع الكتاب، وهي محاولة توقع لها الكثيرون الفشل.

من ناحية أخرى، لم يتوقف الجدل والنقاش داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ الإعلان عن صدور كتاب مستشار الأمن القومي السابق والمقرر طرحه في الأسواق يوم الثلاثاء المقبل.

وأخذت ردود الفعل على ما نشر في بعض وسائل الإعلام الأميركية التي أتيح لها الاطلاع المبكر على الكتاب، ثلاثة اتجاهات، الأول شامت في الرئيس ترامب، والثاني مشكك في مصداقية وتاريخ بولتون، والاتجاه الثالث اختار الهجوم على ترامب وبولتون.

ردود فعل متحفظة

وتحفظ البعض على الاحتفاء بالكتاب نظرا لشكوكهم الواسعة في شخصية بولتون وكونه يستغل سذاجة الرئيس ترامب ليجني الملايين من وراء كتابه، ويذكّر هذا الفريق بسجل بولتون ويتذكرون ما جاء بالكتاب وما يتعلق بسعيه للحرب على إيران.

وبعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية متقدمة في مياه الخليج في يونيو/حزيران من العام الماضي، ألح بولتون على ترامب بضرورة بدء قصف عدة أهداف إيرانية، وأعلن استعداد البنتاغون للقيام بهذه الهجمات حال صدور قرار من الرئيس ترامب الذي رفض الأمر.

بولتون (وسط) خلال اجتماع سابق في البيت الأبيض (رويترز)

وأشار الكثير من أنصار الرئيس ترامب إلى أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس هو تعيين جون بولتون مستشارا لمجلس الأمن القومي نظرا لسجله السيئ كرسول حرب خلال الإدارات الجمهورية السابقة.

إلا أن بيل كريستول، وهو أحد كبار المفكرين الجمهوريين المعارضين لترامب، قد ذكر في تغريدة له "أن الشخص لا يجب أن يحب بولتون، ولا يجب أن يتساءل عن حبه للوطن، ولا يجب أن يتفق مع سعيه الدائم للحروب، لكن على المرء الانتباه لما يقوله، لقد ألقى بولتون قنبلة فوق رأس الرئيس ترامب".

ردود فعل شامتة

وعبر البروفيسور ستيف والت من جامعة هارفارد عن سعادته بالصراع الجاري بين جون بولتون والرئيس ترامب. وتمنى أن يراهما -بولتون وترامب- في ساحة القضاء، حيث يتمنى أن يخسر كلاهما.

وعبر الباحث بمركز التقدم الأميركي، ماكس بيرجمان، عن صدمته من كون جون بولتون الجمهوري المحلل السابق بشبكة فوكس الإخبارية يتطلع للديمقراطيين للدفاع عنه ويأمل في أن يتم انتخاب رئيس ديمقراطي بدلا من دونالد ترامب.

ويرى الكاتب بنيويورك تايمز مارك مازيتي أن بولتون يستحق النقد وليس الإطراء، إذ يذكر أن "الرئيس ترامب شجع الصين على وضع مسلمي الصين في معسكرات اعتقال جماعية. (فلماذا) لم يذكر بولتون ذلك من قبل، ولم يفعل أي شيء بخصوصه (؟!) وهو يلوم الآن الديمقراطيين على التركيز فقط على أوكرانيا عند محاكمة ترامب".

وهاجم بولتون الديمقراطيين بمجلس النواب بسبب تركيز محاكمة ترامب على قضية أوكرانيا، ويقول إنه كان عليهم التوسع في التحقيقات لتشمل قضايا أخرى.

واستدعى ذلك أن يقوم النائب الديمقراطي رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف بالرد على بولتون من خلال عدة تغريدات، حيث ذكّره أنه هدد باللجوء للقضاء حال استدعائه لتقديم شهادته في استجواب مجلس النواب الهادف لعزل ترامب.

الجدل والنقاش لم يتوقفا داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ الإعلان عن صدور كتاب بولتون (رويترز)

وقال شيف في حسابه على تويتر "لقد فضّل الاحتفاظ بالمعلومات من أجل كتاب.. ربما كان بولتون مؤلفا، لكنه يفتقر للحس الوطني".

من ناحية أخرى، دفع تاريخ بولتون الطويل داخل الحكومة الأميركية وخارجها، والذي يتضمن سجلا حافلا معديا للإسلام السياسي ومحذرا من مغبة اللجوء للانتخابات الحرة التي تكون نتائجها في الأغلب لصالح القوى الإسلامية، إلى تشكيك بعض مسلمي أميركا في دوافع بولتون.

وأشار ناشط إسلامي أميركي تحدث للجزيرة نت إلى أن بولتون شغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة معهد جاتسون، وهو مركز أبحاث ينشر بانتظام مقالات على موقعه تروج لفكرة أن الدول الغربية تتعرض للأسلمة.

وخلال مقابلة إذاعية له قبل انضمامه لإدارة ترامب صرح بولتون بالقول "لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة في العمل على إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية؟".

وأكد الناشط أن الإعلام الأميركي يتجاهل كذلك دور بولتون المؤيد والضاغط لغزو العراق، ويتعامل معه الآن كشخص ذي وطنية ومصداقية!