استدعت سفير موسكو.. ألمانيا تتهم روسيا بإصدار أمر بقتل زعيم شيشاني سابق في برلين

اتهم الادعاء الألماني روسيا اليوم الخميس بإصدار أمر قتل زعيم شيشاني سابق في العاصمة برلين الصيف الماضي، ووجه الاتهام لشخص روسي بارتكاب الجريمة التي أدت لتدهور شديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الادعاء إن المحققين جمعوا ما يكفي من أدلة لاتهام بالقتل للشخص الروسي الذي يعرف فقط باسم فاديم كيه، فضلا عن اتهامه بحيازة سلاح على نحو يخالف القانون.

وأضاف في بيان أن المتهم لبى الأمر الصادر من السلطات الروسية فـ "إما أنه كان يأمل الحصول على مكافأة مالية أو كان لديه نفس دافع من أصدروا الأمر لقتل خصم سياسي والانتقام بذلك من خوضه صراعات سابقة مع روسيا".

وتعود القصة إلى أغسطس/آب الماضي، حين قُتل المواطن الجورجي سليم خانغوشفيلي بالرصاص في حديقة في برلين في وقت كان في طريقه إلى مسجد، وكان القاتل يركب دراجة.

لكن روسيا تنفي أي صلة لها بقتله، وسبق أن قال الرئيس فلاديمير بوتين "إن الرجل قاتل وارتكب أفعالا دموية على أراض روسية، ولم تلفت برلين إلى مطالبة موسكو بتسليمه".

استدعاء السفير

من جهته، رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ببيان الادعاء واصفا القتل بأنه واقعة "خطيرة للغاية". وأضاف أن الخارجية استدعت السفير الروسي لتوضيح موقفها، وأن موسكو تدرك أن برلين تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الخطوات في القضية.

وطردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين بعد إعلان المدعين الفدراليين أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوف موسكو وراء عملية القتل.

وقورنت هذه الحادثة بعملية قتل العميل المزدوج سيرغي سكريبال بغاز أعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين لندن وموسكو.