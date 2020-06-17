بسبب إعاقة متظاهر.. سيارة رئيس الوزراء البريطاني تصطدم بسيارة أمن

تعرض موكب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عصر الأربعاء لحادث تصادم بعد خروجه من مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن تفاديا لدعس أحد المتظاهرين أمام المبنى بالعاصمة لندن.

وأظهر مقطع الفيديو بروز أحد المتظاهرين بشكل مفاجئ على الطريق تزامنا مع خروج موكب جونسون من مبنى البرلمان، مما أدى لتوقف الموكب فجأة وسقوط المتظاهر على الأرض وارتطام سيارة جونسون بسيارة الأمن -من طراز "رينج روفر"- من الخلف.

وكان المتظاهرون يحتجون على ممارسات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، على حد تعبيرهم، وكان مصرحا لهم بالوقوف على أرصفة الطريق دون النزول إلى الشارع، مما أدى للقبض على المتظاهر الذي أعاق سير موكب جونسون، بحسب تصريح الحساب الرسمي للشرطة البريطانية على تويتر.

وقال مكتب جونسون إنه لم يصب أحد بجراح في الحادث، وجرى إبعاد السيارتين في ثوان معدودة.

وكان جونسون -الذي عاد لممارسة مهام عمله في نهاية أبريل/نيسان الماضي بعد تعافيه من مرض "كوفيد-19"- قد أنهى للتو جلسة استجوابه الأسبوعية في البرلمان.