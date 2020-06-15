دراسة دولية تكشف: إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا

كشفت دراسة للمعهد الدولي لدراسات السلام -ومقره في السويد- أن إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا، وهو ما يشير إلى زيادة في هذا النوع من الأسلحة، عمّا كانت تمتلكه عام 2019.

وقال المعهد في الدراسة التي صدرت اليوم الاثنين إن إسرائيل كانت تمتلك في العام 2019 نحو 80 رأسا حربيا نوويا، ولكنها أصبحت تمتلك 90 خلال العام الحالي.

وترفض إسرائيل الكشف عن ترسانتها النووية، كما ترفض التعليق على التقارير الدولية التي تؤكد امتلاكها للأسلحة النووية، وهو ما أكدته الدراسة التي أشارت إلى أن تل أبيب تنتهج سياسة طويلة الأمد بعدم التعليق بشأن ترسانتها النووية.

وأوضحت الدراسة أن الدول التسع المسلحة نووياً -وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية- تمتلك معًا ما يقدر بـ 13 ألفا و400 قنبلة نووية في بداية العام 2020.

وأشارت إلى انخفاض الترسانة العسكرية النووية في العالم، مقارنة مع العام الماضي الذي كان العدد فيه يبلغ 13 ألفا و865 قنبلة.

ولفتت الدراسة إلى أن الانخفاض الحالي في العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم منذ العام 2019، يرجع بدرجة كبيرة إلى تفكيك الأسلحة النووية "المتقاعدة" من قبل روسيا والولايات المتحدة، اللتين ما تزالان تمتلكان معًا أكثر من 90% من الأسلحة النووية العالمية.

ويتم حاليا نشر نحو 3720 قنبلة نووية مع القوات العملياتية وفقا للدراسة، إضافة إلى أن قرابة 1800 من هذه القنابل في حالة تأهب تشغيلي عالية.