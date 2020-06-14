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نتنياهو يرد الجميل للرئيس الأميركي.. إسرائيل تستعد لبناء مستوطنة بالجولان تحمل اسم ترامب

ترامب ونتنياهو في لقاء سابق (رويترز)
ترامب ونتنياهو في لقاء سابق (رويترز)
14/6/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستبدأ اليوم إجراءات عملية لإنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا له على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

ووجه نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، شكره لترامب على وقوف إدارته إلى جانب ما وصفه بالحقيقة والعدل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت قبل عام جلسة خاصة في الجولان المحتل، للإعلان عن قرارها إقامة هذه المستوطنة، عقب إعلان ترامب قراره ضمّ الجولان السوري المحتل لإسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية -الأحد- على ميزانية قدرها 8 ملايين شيكل (2.31 مليون دولار)، للبدء في إقامة مستوطنة "مرتفعات ترامب" بالجولان.

ولفتت إلى أن استكمال إقامة المستوطنة سيتطلب ميزانية قدرها 20 مليون شيكل (5.77 ملايين دولار)، سيتم تأجيلها لحين المصادقة على موازنة الدولة، دون تحديد موعد.

وفي يونيو/حزيران 2019، وضع نتنياهو حجر الأساس لمستوطنة في الجولان المحتل باسم "مرتفعات ترامب".

وجاءت الخطوة الإسرائيلية تكريما لترامب الذي اعترف في مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري التي احتلتها عام 1967.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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