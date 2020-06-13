انتخابات 2020.. ترامب سيقبل بالنتيجة إذا خسر لكنه سيفعل أمورا أخرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفعل أمورا أخرى إذا خسر في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، دون إعطاء تفاصيل عن هذه الأمور.

وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى"، وذلك بعدما قال خصمه الديمقراطي جو بايدن إن الرئيس الجمهوري قد يغش ويرفض مغادرة البيت الأبيض.

ولم يقل ترامب على وجه التحديد بأنه سيقبل بنتيجة الانتخابات في صورة الهزيمة، لكن تصريحاته للقناة الإخبارية تشير إلى ذلك، وهو ما ذكره تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية يوم الخميس بأن الرئيس سيقبل بالنتيجة.

ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات، يتبادل المتنافسان -على نحو متزايد- التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.

وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني في الأيام الماضية، إنه قلق من أن ترامب سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

من جهته، قال ترامب إن الديمقراطيين يستهدفون استخدام زيادة في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات، بينما تعهد بايدن بنشر محامين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد لرصد جهود الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

ومن المتوقع حدوث زيادة في التصويت عبر البريد بسبب المخاوف من وباء فيروس كورونا، ويحذر الخبراء من أن العملية قد تشوبها فوضى على غرار ما حدث بالفعل في انتخابات تمهيدية بالولايات.

وقد تؤدي الأعداد الكبيرة من الأصوات التي يدلي بها الناخبون عبر البريد وعدم وصولها أو فرزها في الوقت المناسب، إلى طعون قانونية في نتيجة الانتخابات.

ويستغرق فرز الأصوات بالبريد وقتا أطول لضرورة التحقق من هوية الناخب أولا، مما يثير احتمال أن تعلن نتيجة الانتخابات بعد يوم التصويت بوقت طويل حسبما يقول الخبراء.