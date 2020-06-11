كوريا الشمالية تحذر أميركا من التدخل في علاقاتها مع جارتها الجنوبية

حذرت كوريا الشمالية اليوم الخميس الولايات المتحدة من التدخل في علاقاتها مع جارتها الجنوبية، وقالت إن واشنطن قد تواجه "أمرا غير سار يصعب التعامل معه"، داعية أميركا للكف عن "دس أنفها" إذا أرادت إجراء انتخاباتها الرئاسية المقبلة بسلاسة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بكوريا الشمالية ونقلته وسائل الإعلام الرسمية هناك، وذلك عقب أن عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملها من تعليق كوريا الشمالية خطوط الاتصال الساخنة مع جارتها الجنوبية يوم الثلاثاء.

عبارات طائشة

وقال مدير عام الشؤون الأميركية بالخارجية الكورية الشمالية كوون جونغ جون في تعليقات بثتها "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية، "إذا دست الولايات المتحدة أنفها في شؤون الآخرين بعبارات طائشة ولم تحفل بشؤونها الداخلية، في وقت يعاني فيه وضعها السياسي من أسوأ اضطرابات على الإطلاق، فقد تواجه أمرا غير سار يصعب التعامل معه".

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن "تمسك لسانها" وأن تعالج مشكلاتها الداخلية إلا إذا أرادت "تجربة شيء مثير".

ومضى إلى أن ذلك سيكون جيدا ليس فقط للمصالح الأميركية ولكن أيضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بسلاسة.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (يسار) ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

غير واضح

وقال جيمس كيم الباحث بمعهد آسان للدراسات السياسية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إنه لم يتضح بعد ما ستفعله كوريا الشمالية لعرقلة الانتخابات أو التسبب في مشكلات لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية.

وأضاف "إذا حدث أي شيء، فربما ثمة فرصة أن يحشد هذا الاستفزاز البلاد حول الرئيس الحالي".

يأتي هذا التهديد الضمني قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية للقمة التاريخية في سنغافورة حيث تصافح كيم وترامب، ليصبح أول زعيم كوري شمالي يلتقي رئيسا أميركيا.

قمم لم تسفر عن شيء

وبعد سلسلة من القمم التاريخية في 2018 و2019 بين ترامب وكيم، لم يتم إحراز تقدم يذكر في تفكيك برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وعبرت بيونغ يانغ عن إحباط متزايد من رفض واشنطن تخفيف العقوبات.

وكانت كوريا الشمالية قالت يوم الثلاثاء إنها ستقطع الخطوط الساخنة مع كوريا الجنوبية بعد أيام من انتقادها لسول لعدم منع المنشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى الشمال.

وقالت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مجموعتين من النشطاء واللاجئين الكوريين الشماليين، الذين كثيرا ما يطلقون بالونات هواء ساخن تحمل منشورات تنتقد حكومة كوريا الشمالية أو زجاجات مليئة بالأرز عبر الحدود.