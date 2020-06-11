انطلاق الحوار الإستراتيجي.. بغداد وواشنطن تبحثان الأمن والاقتصاد وبقاء القوات الأميركية

قالت مصادر عراقية مطلعة إن الحوار الإستراتيجي الذي بدأ اليوم الخميس بين العراق والولايات المتحدة، يغطي ملفات في الأمن والاقتصاد والسياسة بين البلدين، إضافة إلى الملف الثقافي.

وأضافت المصادر للجزيرة أن ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأميركي سيتحدث في ملف الأمن بخصوص وجود القوات الأميركية في العراق، وسيتناول عددا من النقاط التي تثير القلق الأميركي بشأن وجود قوات بلاده هناك.

اقتصاديا، قال المصدر إن الجانب العراقي سيقدم رؤيته فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد وخطط مواجهتها، إضافة إلى موضوع الطاقة وخطط تأمين الاستقلالية في هذا المجال.

وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث الطرف الأميركي عن رغبة واشنطن في ضرورة وجود إصلاح اقتصادي، وما يمكن تقديمه للعراق لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة بغداد في ملفي الاقتصاد والطاقة.

وفي ملف السياسة، قال المصدر إن موضوعي الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتحقيق العدالة لضحايا المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح، يتوقع أن يطرحهما الطرف الأميركي، وإن الطرف العراقي سيقدم رؤيته بخصوص الكيفية التي ستتعامل معها الحكومة في هذا المجال.

تحليلات

وقال روبرت فورد من معهد الشرق الأوسط إنه "لن يعاد تعريف العلاقات الأميركية العراقية بأكملها بين ليلة وضحاها" في هذا الحوار الإستراتيجي.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي السابق -الذي شارك هو نفسه في "الحوار الإستراتيجي" الأخير بين الطرفين عام 2008- "للمرة الأولى هناك الأشخاص المناسبون في المكان المناسب والوقت المناسب".

وفي العام 2008، كانت الولايات المتحدة قد حددت شروط رحيلها بعد غزو العراق. ومنذ ذلك الحين، عادت القوات الأميركية -ولكن بعدد أقل بكثير- في إطار التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة.

وبعد أكثر من عامين ونصف من "النصر" على تنظيم الدولة، وإضافة إلى مسألتي الاقتصاد والتبادل الثقافي، سيكون آلاف الجنود الأميركيين في العراق الموضوع الرئيسي مجدداً.

وتساءل مسؤول كبير في التحالف الأميركي "هل سنظل قادرين على الطيران بطائرات مسيّرة للمراقبة؟ هل ما زال العراقيون يريدون معلوماتنا؟"، خصوصا مع بقاء قوات التحالف في ثلاث قواعد عراقية حالياً، مقابل 12 سابقاً.

وقال مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية "ليس لدينا حتى الآن تفاصيل عن عدد الجنود، لكن الاقتراح الأميركي يذكر خفض عدد القوات".

ورغم ذلك، يبدو أن إجراء تقليص كبير أمر غير مرجح، إذ لا يزال التهديد موجوداً، حسبما تراه دول التحالف الأخرى التي ليست طرفاً في الحوار الأميركي العراقي.

ويشير أحد الدبلوماسيين إلى أن "غير الأميركيين في التحالف سيبقون في العراق فقط إذا بقي الأميركيون".