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ميدل إيست آي: تحرك أممي للتحقيق بوفاة مدنيين في مستشفى كان تحت سيطرة حفتر

جثث انتشلت من بئر في منطقة تقع بين ترهونة ومنطقة سوق الخميس امسيحل جنوب العاصمة الليبية طرابلس
جثث انتشلت من بئر في منطقة تقع بين ترهونة ومنطقة سوق الخميس امسيحل جنوب العاصمة الليبية طرابلس
10/6/2020

أشار موقع ميدل إيست آي إلى استعداد الأمم المتحدة لمعاونة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في التحقيق بوفاة أكثر من 100 مدني اكتشفت جثثهم في مستشفى بمنطقة كانت تحت سيطرة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية أول أمس الاثنين إن الجثث -التي تضم نساء وأطفالا- "تذكرنا بالثمن الفادح الذي يدفعه المدنيون، والحاجة الماسة والعاجلة لوقف فوري للأعمال العدائية".

وذكر الموقع البريطاني أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس اكتشفت الأسبوع الماضي الجثث البالغ عددها 106 في مستشفى ترهونة بعد استعادة المدينة من قوات حفتر.

وقال مسؤولون من حكومة الوفاق الوطني إنه يبدو أن الجثث أعدمت، كما ظهرت عليها علامات تعذيب.

وعبر دوجاريك عن قلقه بشأن هذا الاكتشاف، ودعا حكومة الوفاق إلى "إجراء تحقيق فوري ونزيه".

يشار إلى أن ترهونة تقع على بعد حوالي 40 ميلا جنوب شرق طرابلس، وكانت بمثابة نقطة محورية رئيسية لخطوط إمداد قوات حفتر في قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

المصدر : ميدل إيست آي

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