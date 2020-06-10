لأول مرة.. مجلس الشيوخ يقرّ تعيين أميركي أسود رئيسا لأركان القوات الجوية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي -أمس الثلاثاء- على تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أميركي من أصل أفريقي في منصب رئيس أركان في الجيش الأميركي.

وصوت المجلس بالإجماع على تعيين براون رئيسا لأركان القوات الجوية، وذلك في الوقت الذي تحتدم فيه التساؤلات في القوات المسلحة والبلاد عن المظالم العنصرية.

ووافق على التعيين 98 عضوا، ولم يعترض أي عضو، ورأس مايك بنس نائب الرئيس الأميركي جلسة المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وذلك في ظهور غير معتاد.

وفي الوقت الحالي يشغل براون (58 عاما) منصب قائد القوات الجوية في المحيط الهادي.

وعبّر براون عن أمله في أن يكون لتعيينه أثر إيجابي بعد عقود من العنصرية في الولايات المتحدة.

وشهد الأسبوعان الماضيان موجة احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد موت جورج فلويد الأسود يوم 25 مايو/أيار اختناقا وهو في قبضة الشرطة في مدينة مينيابوليس، بعد مزاعم عن استخدامه ورقة مزورة من فئة 20 دولارا لشراء سجائر.