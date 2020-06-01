بعد اقتراب الاحتجاجات ضد مقتل فلويد من البيت الأبيض.. نقل ترامب إلى مخبأ سري

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن جهاز الأمن الرئاسي الأميركي نقل الرئيس دونالد ترامب مساء يوم الجمعة الماضي إلى مخبأ سري مخصص لمواجهة أي تهديد إرهابي، كإجراء احترازي بسبب اقتراب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد من البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة إن سبب اتخاذ ذلك الإجراء الاحتزازي غير واضح، ونقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس ترامب لم يكن معرضا لأي خطر حقيقي.