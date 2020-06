"حياة الفلسطينيين ثمينة".. حملة إلكترونية لكشف ممارسات الاحتلال

أطلق نشطاء في فلسطين وباقي دول العالم اليوم الاثنين حملة دولية إلكترونية لتسليط الضوء على الجرائم العنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك باستحضار ما يتعرض له المواطن الأميركي جورج فلويد من قتل على يد شرطي أميركي الأسبوع الماضي.

According to the Geneva Convention, firing at a medic is a war crime. Razan al-Najjar was assassinated by Israeli forces. Israel has committed war crimes and must be held accountable. #PalestinianLivesMatter #BlackLivesMatter

pic.twitter.com/Ee7Y0jsmZM

— Janna Mahmoud (@jannamahmoud3) June 1, 2020