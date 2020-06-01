دعوة لمقاطعة امتحانات الثانوية بمصر.. الوزير يلوم الجزيرة ويعترف بفشل تجاربه

دعا طلاب مصريون إلى مقاطعة امتحانات الثانوية العامة خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم، وذلك بعدما أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي عدم التراجع عن موعد الامتحانات المقررة في وقت لاحقا من الشهر الجاري، ورفضه مطالب الطلاب السابقة بتأجيل الامتحانات أو وضع بدائل.

وتحت عنوان (#مقاطعه_امتحانات_3ث) شارك عشرات الآلاف من المغردين في الوسم الذي دشنه الطلاب، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، للمطالبة بإلغاء الامتحانات، حيث قال بعضهم إن حياة الطلاب أهم من امتحانات الثانوية العامة، وحمّل آخرون وزير التربية والتعليم المسؤولية.

وكان شوقي حدد يوم 21 يونيو/حزيران الجاري موعدا لبدء امتحانات الثانوية العامة، في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدا واضحا في معدلات الإصابة المعلن عنها بفيروس كورونا، حيث تجاوزت 1500 إصابة يوميا.

ومع انتشار أنباء حول اتجاه الحكومة المصرية لتأجيل الامتحانات؛ أكد شوقي أمس الاثنين إجراء الامتحانات في موعدها بتأمين وتعقيم كاملين، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال شوقي إن قرار امتحان الثانوية العامة قرار دولة، يتم اتخاذه بشكل جماعي وليس قرارا فرديا، مشيرا إلى أن الوسوم التي انتشرت خلال الأيام الماضية للمطالبة بتأجيل الامتحانات تقف وراءها لجان إلكترونية، مضيفا أنها "حرب لإنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور". لكن الغريب أنه اتهم قناة الجزيرة بالاشتراك في ذلك.

وأضاف الوزير المصري أن تأجيل الامتحانات بلا تاريخ محدد يمثل مشكلة كبيرة، خاصة أنه سيؤثر على العام الدراسي القادم، كما أن تأجيل عام كامل سيحدث أزمة في الجامعات، حيث ستكون هناك دفعتان من الطلاب، ولا توجد أماكن إلا لدفعة واحدة.

تراجع

ورفض الوزير إجراء الامتحانات إلكترونيا، أو الاكتفاء ببحث يقدمه الطلاب، مشيرا إلى حالات الغش التي شهدتها تلك الطرق في سنوات النقل التي جرت مؤخرا، وهو ما يمثل اعترافا ضمنيا بالفشل، حيث إن الوزير نفسه أكد مرارا نجاح التجربة.

وأكد شوقي أن وزارة التعليم اتخذت كافة الإجراءات لحماية الطلاب أثناء الامتحانات، عبر تقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير الكمامات ووسائل التطهير والتعقيم، وتنظيم الدخول للجان الامتحان في طوابير، مع ترك مسافة مترين بين كل طالب وآخر.

وقبل أيام، أطلق الطلاب وسوما عدة مثل (#الوزير_هيموت_3ث_ياريس)، و(#حياتنا_أهم_من_الامتحانات)، تداولوا خلالها معلومات عن تصاعد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، واستنكروا إصرار وزارة التربية والتعليم على تعريض حياة الطلاب للخطر، على حد قولهم.

وعبر طلاب عن غضبهم من إصرار وزير التعليم والحكومة على إجراء الامتحانات في موعدها، دون مراعاة مطالب الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وتوقع السلطات أن تبلغ ذروة انتشار الفيروس خلال الفترة القادمة.

وقارن بعضهم بين انتقاد السلطات المستمر لوعي الشعب المصري بسبب الزحام في الشوارع ووسائل المواصلات، وبين الإصرار على زحام امتحانات الثانوية العامة، التي يرافقها أيضا زحام أمام المدارس، بسبب حرص العديد من أولياء الأمور على انتظار أبنائهم ودعمهم أثناء الامتحان.

وعبر آخرون عن خيبة أملهم من موقف الوزير، فضلا عن صعوبة نجاح المقاطعة، لكنهم قالوا إن دعوة المقاطعة هي سلاحهم الأخير في المعركة مع وزير التعليم.

بعد مناشدات مستمرة لتأجيلها.. #مقاطعه_امتحانات_3ث يتصدر مواقع التواصل في #مصر للمطالبة بعدم خوض امتحانات #الثانوية_العامة وسط تفشي #كورونا هل تنجح تلك الدعوات؟ pic.twitter.com/0mSxnhGqu2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 1, 2020

#مقاطعه_امتحانات_3ث مهما تعمل يا طارق مش هنهدا — abdelrahmanalaa (@abdelra90507008) June 1, 2020

انا مش عرفه انت اذاي عاوز تنزلنا نمتحن و حد اتصاب هتقول لربنا اي اصل مكنتش ف مصر بديل و مكنتش ينفع نأجل هتقدر تقول كدة لو هتقدر نزلنا نمتحن و احنا مش هنسامحك و مش هتعرف تدخل الجنه غير لما كل واحد فينا يسامحك و انا اول وحدها لو نزلتونا مش هسامحك #مقاطعه_امتحانات_3ث — Noha (@Noha81431121) June 1, 2020