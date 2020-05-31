يوم القدس الإلكتروني العالمي.. 160 مؤسسة تستعد لإطلاقه في ذكرى النكسة

بمبادرة من ملتقى القدس "أمانتي" الدولي تستعد أكثر من 160 مؤسسة تعمل في 30 دولة حول العالم، لإطلاق يوم القدس الإلكتروني العالمي في السابع من يونيو/حزيران المقبل، بالتزامن مع الذكرى 53 لاحتلال المسجد الأقصى المبارك، واحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس، وهو ما تبقى بعد احتلال المدينة عقب نكبة عام 1948.

وقد بادر المكتب الدولي لملتقى القدس "أمانتي" والمؤسسات الشريكة لفكرة إطلاق يوم القدس الإلكتروني العالمي، في هذه الذكرى الأليمة بهدف إحياء واجب الدعم والتضامن والنصرة للقدس والمسجد الأقصى في نفوس المسلمين وأحرار العالم، وتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال بحق المقدسات والمقدسيين، وإيصال معاناتهم عبر الفضاء الإلكتروني الذي أصبح لغة العالم.

وستنطلق فعاليات يوم القدس الإلكتروني العالمي بـ 12 لغة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والإذاعات والقنوات التلفزيونية تحت شعار #للقدس_ننتصر.

وستنظم عدة فعاليات وأنشطة في مختلف الدول والأقطار في يوم الذكرى، بما يخدم قضية القدس والأقصى، ويسبقها مؤتمر لإطلاق الفعالية يوم الخامس من يونيو/حزيران، يستضيف بعض الرموز والشخصيات العاملة للقدس والأقصى من عدة دول.