معتقلو الريتز كارلتون.. موظف في بنك سعودي يشرح كيفية حجز أموالهم ومصيرها

كشف موظف سعودي سابق في البنك السعودي الفرنسي حقائق جديدة عن معتقلي فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، وكيفية الحجز على أموالهم، والتسويات التي جرت لإنهاء اعتقالهم ورفع الحجز على أموالهم، وذلك ضمن الحملة التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال وغيرهم تحت شعار محاربة الفساد.

وكان الموظف سعيد الزهراني يعمل ضمن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك السعودي الفرنسي، التي كانت مكلفة بعملية الحجز على الحسابات البنكية للمعتقلين بناء على طلب من السلطات.

وأوضح الزهراني في فيديو خلال مقابلة عبر حساب المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز على تويتر، أن الأموال التي صودرت من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم تجاوزت 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، ونقلت من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، ولم تظهر تلك الأموال في الميزانيات الحكومية في السنوات التالية.

آلية التجميد

وأشار الزهراني إلى طريقة عمل آلية تجميد الحسابات، قائلا إنها تمت بأوامر من جهاز أمن الدولة أرسلت إلى مديري البنوك بالمملكة عبر مجموعات على تطبيق "واتساب"، في حين مُنح كل بنك مدة 30 دقيقة لتنفيذ هذه الأوامر، وإلا تعرض الموظف المكلف للمحاسبة والتحقيق.

وأوضح الموظف السابق أنه خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2018 جرت عمليات حجز الأموال وفك الحجز تبعا للتسويات التي جرت بين السلطات والعديد من معتقلي فندق الريتز.

نموذج عن طريقة الطلبات pic.twitter.com/Hj4mzPa8Uf — سعيد الزهراني 🇨🇦♐ (@_ssaa8891) May 30, 2020

وذكر الزهراني أن من الشخصيات المعروفة التي اطلع على حساباتها المصرفية خلال المهمة المطلوبة منه هناك، أسرة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز والملياردير الراحل صالح كامل وأزواجهما وأولادهما، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، والمليادير السعودي من أصول إثيوبية محمد حسين العمودي وغيرهم.

حسابات الهذلول

وقال الزهراني إن جهاز أمن الدولة بالمملكة طالب البنك السعودي الفرنسي في ثلاث مناسبات بإرسال كشوفات حساب للناشطة الحقوقية المعتقلة حاليا لجين الهذلول قبل اعتقالها، مؤكدا أن حسابها لم يكن فيه سوى 30 ألف ريال، وحوالات متبادلة مع زوجها.

وأضاف المتحدث نفسه أنه خلال مراجعته للحسابات المصرفية لعدد من المعتقلين والمعتقلات في سجون المملكة الذين اتهموا بالعمالة للخارج وبتلقي أموال من الخارج، لم يظهر له أي مؤشرات على ارتكابهم أي مخالفات مالية، ومن هؤلاء المعتقلات الناشطة الحقوقية المعروفة عزيزة اليوسف.

هنا بعض الاسماء ممن تم التحقيق في حساباتهم بعضهم حسابتهم كانت في بنوك اخرى pic.twitter.com/blXnIHoOOE — سعيد الزهراني 🇨🇦♐ (@_ssaa8891) May 30, 2020

وأضاف الموظف البنكي السابق أنه جاءهم أيضا طلب من سلطات المملكة في العام 2015، ويتعلق بالكشف عن حسابات رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الذي يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته اللبنانية، والذي جرى احتجزاه في الرياض في العام 2017 قبل أن يطلق سراحه.

ويذكر أن الزهراني يقيم حاليا في كندا، حيث حصل وأسرته على حق اللجوء، وذلك عقب خروجه من السعودية عام 2018، وقد عمل منذ العام 2011 وحتى 2018 في وحدة تحليل الرقابة النظامية (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) لدى البنك السعودي الفرنسي.

ويوضح اللاجئ السعودي أن السبب الذي دفعه لمغادرة المملكة هو أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحوّل من موضوع محاربة جريمة إلى أداة بيد جهاز أمن الدولة لقمع المجتمع ومنهم المعارضون والمعتقلون.