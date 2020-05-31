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شاهد.. حارس أمن قناة تلفزيونية يفشل سرقة بندقيتين من سيارة شرطة بأميركا

الاحتجاجات اندلعت في أميركا بعد قتل شرطي للمواطن جورج فلويد
الاحتجاجات اندلعت في أميركا بعد قتل شرطي للمواطن جورج فلويدالفرنسية
31/5/2020

تمكن حارس أمن كان برفقة مراسلة قناة تلفزيونية محلية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، من استعادة بندقيتين من أيدي شبان ملثمين، بعد أن كسروا سيارة للشرطة وسرقوهما.

وكانت القناة تبث مشاهد حية للاحتجاجات العنيفة، بما في ذلك لحظات توتر وقلق لمواجهة الحارس للشبان على الهواء، مما أجبر القناة على قطع البث.

وقالت المراسلة إن الحارس تصرف من منطلق الخوف على سلامة الناس في حال تمكن شبان من الفرار بالسلاح، فيما شكرت شرطة المدينة الحارس والمراسلة لدورهما في الواقعة.

واندلعت الاحتجاجات مؤخرا في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة، عقب قتل شرطي في مينيسوتا للمواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بوضع ركبته على رقبة الراحل الذي كان يصرخ ويكرر "لا أستطيع أن أتنفس"، لكن دون أن يأبه له الشرطي وزملاؤه الذين كانوا معه، مما تسبب في وفاة فلويد لاحقا في المستشفى.

وبات شعار "لا أستطيع أن أتنفس" شعار المحتجين الغاضبين، فوضعوه على لافتاتهم، ورسموه على الجدران.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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