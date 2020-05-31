بعد شهرين من الإغلاق.. أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فتح المسجد الأقصى المبارك أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد، بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب حطّة والمجلس والسلسلة، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد فجر اليوم عن إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في كافة مصليات المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، أعلنت دائرة الأوقاف تعليق دخول المصلين إلى المسجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي الدائرة.