الصومال.. قتلى في انفجار حافلة تقل مدنيين جنوب العاصمة

قال مراسل الجزيرة إن عشرة مدنيين قتلوا اليوم وأصيب 11 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حاوَعَبْدِي جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقل المراسل عن شهود عيان أن العبوة انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة على متنها أكثر من عشرين راكبا، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وأوردت وكالة الأناضول تصريحا للضابط في الشرطة إسماعيل محمد، قال فيه إن التفجير ناجم عن لغم أرضي مزروع إلى جانب الطريق، أصاب حافلة نقل عام متجهة إلى مدينة ونلوين في إقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية أن ضحايا الانفجار كانوا في طريقهم لحضور جنازة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة الشباب المجاهدين الذين يستهدفون المركبات العسكرية الصومالية والتابعة للاتحاد الأفريقي أثناء مرورها في الطريق الرابط بين العاصمة وإقليم شبيلي السفلى.

وتخوض السلطات الصومالية حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وقد تبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.