أين البطولة ومن المسؤول؟.. تفجير سيناء يعيد تساؤلات مسلسل الاختيار

بينما شهر رمضان المبارك يلملم ساعاته الأخيرة إيذانا بالرحيل، كان المصريون يبكون على رحيل العقيد أحمد منسي وجنوده، وذلك في الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار، والذي جسد قصة كمين البرث شمال سيناء بعد تعرضه لهجمات مسلحة قبل 3 سنوات، مما أسفر عن مقتل معظم أفراد الكمين.

ورغم العاطفة الجياشة والتعاطف الواسع الذي أبداه المصريون مع ضحايا الكمين، فإن البعض توقف عند الاستغلال السياسي لتضحيات الضباط والجنود، في حين تساءل البعض عن معنى البطولة في سقوط الكمين ومعظم أفراده بل وتصوير الهجمات من قبل المسلحين، وطالب آخرون بمحاسبة المقصرين عن حماية الكمين وتوفير الدعم السريع، محذرين من تكرار المأساة.

تلك التحذيرات والتساؤلات سرعان ما عادت للظهور أمس السبت مع خبر تفجير استهدف دورية للجيش وسط سيناء، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراده بينهم اثنان من الضباط.

لما تعمل حمله شرسه وتاخد فيها الصاعقه وكل الامكانيات من المعدات البريه والجويه وتطلع وسط سيناء بدون خطه و٦ضباط وجنود مع قائد الحمله يموتوا اليوم فلازم تقنعنا بالعافيه انه انجاز . زي فكرة كمين البرث اللي فشلت ومات فيها كل الكتيبه وبدل ما تحاسبوا وتعاقبوا وتعملوا خطط! قضوها كوسه — Mona El-Zamlout (@MonaZamlout) May 30, 2020

استشهد اليوم بجبل المغامره ب #سيناء عدد من ابطال القوات المسلحة إثر انفجار عبوه ناسفه،،،اسماء الابطال كالتالي:

الشهيد البطل عقيد اركان حرب /محمد ابراهيم فضل الله

الدفعة ٩٥ حربية pic.twitter.com/Y2AaqGJLKU — Omar Hatem (@omar_hatem1) May 31, 2020

ورغم تداول نشطاء على مواقع التواصل لأسماء وصور بعض الضحايا، فإن الجيش التزم الصمت لعدة ساعات قبل أن ينشر المتحدث العسكري بيانا عن عملية قامت بها قوات الجيش، أسفرت عن مقتل 19 مسلحا وصفهم بالتكفيريين، إضافة إلى "استشهاد" وإصابة خمسة من العسكريين.

البقاء لله.

إنفجار فى وسط سيناء يسفر عن ٧ شهداء.

المعروف أساميهم حاليا

من شهداء اليوم: ١ عقيد اركان حرب: محمد فضل دفعه 95 حربيه

٢/ ملازم اول ابراهيم رأفت

٣/ جندى احمد اسامة السيد

٤/ مساعد اول محمد عبد الحميد

#سيناء pic.twitter.com/d867iYYS4w — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 30, 2020

لا حول ولا قوه الا بالله استشهد عقيد اركان حرب محمد فضل ب عبوه ناسفه ف سيناء الراجل ده كان رئيس العمليات ف اللواء بتاعي ف الجيش و والله كان راجل محترم جدا جدا و ماشفتش منه غير كل خير ف جيشي ربنا يرحمه يا رب ويغفرله و حسبي الله و نعم الوكيل ربنا ينتقم منهم pic.twitter.com/3DcwcpAlQl — tarek abdelazeem (@TarekMo62510772) May 30, 2020

وبدوره، فقد اتهم الفنان محمد علي -الذي عمل مقاولا مع الجيش قبل أن ينشق عليه ويوجه لقادته انتقادات حادة واتهامات بالفساد- اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "التضحية بالعساكر الغلابة في سيناء" من أجل لفت النظر عن "المصايب التي تحدث من استغاثات وصرخات الغلابة من الفشل والإهمال".

#السيسي بيضحي بالعساكر الغلابه في سيناء عشان يداري على مصايبه اللي بتحصل من استغاثات وصريخ الغلابه من الفشل والإهمال ، بس لأ ياسيسي صوت الفقراء مسمع وكل اللي انت بتعمله الناس فهموه كويس والشعب فهم خطتك الفاشله وشماعة الإرهاب بتاعتك ، ربنا يرحم الشهداء جميعاً وينتقم منك يا فاشل — محمد علي | Mohamed Ali (@Mohmedalisecret) May 30, 2020

ورغم تعاطف المصريين مع ضحايا كمين البرث وتأثرهم بمسلسل الاختيار، انتقد نشطاء الاستغلال السياسي للحادث والترويج لنظام السيسي، كما انتقد آخرون الترويج لمعاني البطولة والانتصار رغم نجاح المسلحين في تفجير الكمين وقتل معظم أفراده.

وطالب آخرون بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في حماية الكمين وتوفير السلاح والعتاد والبنية الأساسية اللازم توافرها عند إنشاء كمين في قلب الصحراء المفتوحة، كما طالبوا بكشف المسؤولين عن تأخير الدعم الجوي لمدة 3 ساعات رغم وجود مطار في مدينة العريش القريبة من موقع الكمين، والطلعات الجوية المتتالية التي تشنها القوات الجوية وتسفر عن تصفية مسلحين، وسقوط ضحايا من المدنيين.

وفرّق البعض بين التعاطف مع بطولة الضحايا وتصديهم للهجمات بأقل الإمكانيات، وبين انتقاد تقصير الدولة والقيادات العسكرية والذي يتسبب في تكرار سقوط الضحايا وعدم توقف هجمات المسلحين.

مسلسل إستهداف قواتنا مستمر رغم الوعود البراقة بأن #سيناء ستكون خاليه من الإرهاب بعد كل عملية للقوات المسلحة.

إذن من يلعب بالوطن الآن من 2013 الي 2020 مازال يسقط شهداء للجيش.

اتذكر طنطاوي تم إقالته من مرسي بعد مذبحة رفح الأولي.

لم نري محاسبه أحد رغم كل العمليات الإرهابية https://t.co/ITclDCOQm3 — محمد سنجر (@emRxCAEQ5hcABvJ) May 31, 2020

مفيش بطولات ولا حاجه القيادة باعت ظباط غير مؤهلين وسابوهم يموتوا والنظام بيستغل العبط ده وبيشحن الناس علي اي شخص بيعارضه ولكن المهم هو استشهاد امير كراره ومحمد عادل امام واحمد فلوكس وبيقبلوا اللي ماتوا في الحلم بس يامؤمن https://t.co/xUSpkECC6t — صقر قريش (@3cuH0gSC7ibCnAM) May 24, 2020

وكان أكثر ما انتقده المغردون في مسلسل الاختيار هو الاحتفاء بتاجر السلاح والمخدرات سالم لافي والمتهم بقتل ضابط شرطة، وتصويره على أنه مناضل من أبناء سيناء، معتبرين ذلك أمرا يسيء لصورة الجيش، كما يسيء للعقيد المنسي نفسه.

ورفض مغردون وضع المصريين بين خيارين فقط إما مساندة السلطة أو المسلحين، وقالوا إن هناك طريقا ثالثا وهو العمل السياسي وفتح المجال العام والحريات والديمقراطية، وتساءل بعضهم هل كانت السلطات المصرية ستحتفي بالعقيد المنسى لو كان ترشح لرئاسة الجمهورية أمام السيسي، أم كان مصيره نفس مصير العقيد أحمد قنصوة المعتقل حاليا بسبب إعلانه الترشح للرئاسة ومنافسة السيسي.

العقيد أحمد المنسي لو كان طلع معاش من الجيش وأعلن ترشحه للرئاسة كأي مواطن مصري له حق الترشح كان زمانه مرمي في السجن دلوقتي وماطلعش الا ميت أيا كان هو عمل ايه طول حياته. عشان بس فردة الصدر بتاعت مدعي الوطنية والنحنحة على الأبطال. البطولة عندهم مالهاش علاقة بمصلحة ولا حب مصر أصلاً! — 🌻 Fowzy (@IFowzy) May 6, 2020

تخيل أيها الشعب العاطفى الكيوت أن المنسى رحمه الله كان قد أعلن ترشحه للرئاسة كما فعل العقيد أحمد قنصوة أو الفريق عنان

وقتها لن تجد مسلسل يمجده ولا شعب تلتهب عواطفه

وأسألوا أحمد موسى وعمرو أديب وبكرى وغيرهم من أدوات اللعبة

كيف تكلموا عن عنان وقنصوة خير الاجناد بعد إعلانهم الترشح — alaa abouelfadl (@alaa49353550) May 23, 2020