الخاطر: لا نية لدى قطر للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

نفت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري وجود أي نية لدى قطر للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، واصفة هذه الإشاعات بالخاطئة، وغير المستندة إلى أي أساس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخاطر قولها إنه مع قرب انقضاء العام الثالث على الحصار، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، فإنه من غير المفاجئ أن تُساور المواطنين الخليجيين شكوك وتساؤلات حول مجلس التعاون بصفته المؤسسية.

وأوردت الوكالة -نقلا عن لولوة الخاطر- قولها إن هذه الإشاعات ناجمة عن شعور بالإحباط واليأس من الشرخ الذي أصاب مجلس التعاون الخليجي، والذي اعتاد أن يكون مصدر أمل لشعوب دوله الست.