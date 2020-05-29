أسفر عن مقتل وإصابة جنود ومدنيين.. السودان: الجيش الإثيوبي دعم هجوما على أراضينا

أعلن الجيش السوداني الخميس أن مليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي اعتدت على أراضي وموارد البلاد، مشيرا إلى أن "الاعتداءات" أسفرت عن مقتل ضابط سوداني وإصابة ستة جنود، وفقدان آخر.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عامر محمد الحسن إن مليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي اجتازت الحدود مع السودان، ودارت اشتباكات متقطعة مع وحدات من الجيش السوداني، مما أسفر عن مقتل ضابط وطفل وإصابة ستة جنود وثلاثة مدنيين، مضيفا أن الاشتباكات دارت في منطقة البركة (شرقي السودان).

وقال المسؤول العسكري إن "مليشيات إثيوبية مسنودة بجيش بلادها واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية خلال اليومين الماضيين". ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الإثيوبي حول اتهامات الجيش السوداني.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن هجوما لمليشيا إثيوبية على قرى حدودية شرقي البلاد أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب.

وأضافت الوكالة أن الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف شهدت توترا عقب توغل عناصر من مليشيا إثيوبية، واعتدائها على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت، وقرية الفرسان.

لا نزاع حدوديا

وعادة تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا؛ بهدف الاستيلاء على الموارد.

كما تشتبك القوات السودانية مع مليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.

وفي 21 مايو/أيار الجاري، أنهى وفد سوداني حكومي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الإثيوبية، استمرت أربعة أيام، أجرى فيها مباحثات بشأن قضية الحدود بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، قالت حكومة الخرطوم -في بيان- إن المناطق على الحدود بين البلدين ظلت تشهد تعديات من قبل مواطنين وعناصر من ميلشيا إثيوبية، ولا يوجد نزاع حول تبعيتها إلى الأراضي السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا تبعية المنطقة لها.