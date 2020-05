خلاف حدودي مشتعل.. ترامب يعرض الوساطة بين الهند والصين

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء القيام بوساطة في مواجهة جارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا، في وقت نقلت فيه الهند قوات إضافية إلى طول حدودها الشمالية.

وتدور اشتباكات عدة بين القوتين الآسيويتين العملاقتين على الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كلم، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

وكتب ترامب على تويتر "أبلغنا الهند والصين أن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة وقادرة على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم في الخلاف الحدودي المشتعل حاليا بينهما".

We have informed both India and China that the United States is ready, willing and able to mediate or arbitrate their now raging border dispute. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020