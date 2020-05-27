الرياض تعلن إسقاط طائرات مسيّرة للحوثيين استهدفت مدينة نجران

أعلنت السعودية عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي صوب مدينة نجران الحدودية السعودية اليوم الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف -تحالف دعم الشرعية في اليمن- العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف بدأ تنفيذ مبادرة لوقف إطلاق النار يوم 9 أبريل/نيسان الماضي، وأن الحوثيين لم يستجيبوا لهذه المبادرة.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس إصابة ثلاث نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون باتجاه قرية حدودية بمنطقة جازان جنوبي غربي المملكة.

ومنذ عام 2015 يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الموالية للحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، المسيطرين منذ 2014 على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).