البث الحي
الأخبار

الرياض تعلن إسقاط طائرات مسيّرة للحوثيين استهدفت مدينة نجران

الحوثيون قصفوا في السابق مناطق بنجران السعودية ومطارات وأهداف من البنية التحتية بالمملكة (وسائل التواصل الاجتماعي)
الحوثيون قصفوا في السابق مناطق بنجران السعودية ومطارات وأهداف من البنية التحتية بالمملكة (وسائل التواصل الاجتماعي)
27/5/2020

أعلنت السعودية عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي صوب مدينة نجران الحدودية السعودية اليوم الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف -تحالف دعم الشرعية في اليمن- العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف بدأ تنفيذ مبادرة لوقف إطلاق النار يوم 9 أبريل/نيسان الماضي، وأن الحوثيين لم يستجيبوا لهذه المبادرة.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس إصابة ثلاث نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون باتجاه قرية حدودية بمنطقة جازان جنوبي غربي المملكة.

ومنذ عام 2015 يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الموالية للحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، المسيطرين منذ 2014 على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

طائرات حوثية تستهدف مطار نجران والسعودية تقول إنه للمدنيين

قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مخزنا للأسلحة في مطار نجران السعودي وخلف حريقا، بينما قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين المدعومين من إيران استهدفوا مرفقا حيويا يستخدمه المدنيون في مدينة نجران. تقرير: رأفت الرفاعي تاريخ البث: 2019/5/21

استهداف مطار أبها مجددا بطائرات حوثية مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي في اليمن أن قواته نفذت عمليات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مرابض طائرات حربية في مطار أبها السعودي الدولي، وقال المتحدث إن الهجمات أدت إلى توقف الملاحة الجوية في المطار. تقرير: طارق تملالي تاريخ البث: 2019/7/2

حقل الشيبة النفطي.. 10 طائرات حوثية تستهدف العمق السعودي

أعلن الحوثيون استهدافهم حقل الشيبة النفطي شرقي السعودية بعشر طائرات مسيرة، بينما صرح وزير الطاقة السعودي بأن فريق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق "المحدود" الذي قال إنه تسبب في أضرار مادية "طفيفة". تقرير: نسيبة موسى تاريخ البث: 2019/8/17

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة