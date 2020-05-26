ثورة مصرية في تويتر ضد وزير التعليم بسبب امتحانات الثانوية العامة

رغم مرور أيام على قرار وزير التعليم المصري بتحديد موعد امتحانات الثانوية العامة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي عادت لتشتعل بتغريدات تنتقد قرار الوزير، بل وتطالب بإقالته.

ورغم تعدد اهتمامات المصريين، فإن هذا الموضوع سيطر على نسبة كبيرة من اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، حيث شهد موقع تويتر تصدر وسم #الوزير_هيموت_3ث_ياريس، الذي اختار المغردون عبره رفع انتقاداتهم إلى رئيس الجمهورية، على أمل التدخل لإلغاء قرار الوزير.

واجتذب هذا الوسم بحلول مساء اليوم الثلاثاء نحو 130 ألف تغريدة، سار معظمها في اتجاه انتقاد الوزير، والتذكير بالكثير من قراراته الفاشلة، ومنها الاعتماد على "التابليت" (الكمبيوتر اللوحي)، في بلد تفتقد كثير من مدارسه حتى للمقاعد، ناهيك عن التجهيزات التكنولوجية اللازمة.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي حدد يوم 21 يونيو/حزيران المقبل موعدا لبدء امتحانات الثانوية العامة، في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدا واضحا في معدلات الإصابة المعلن عنها بفيروس كورونا، حيث تجاوزت سبعمئة إصابة يوميا، بعدما كانت تدور طوال الأسابيع السابقة في حدود ثلاثمئة إلى أربعمئة إصابة يوميا.

وبحلول مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات المصرية وصول عدد الإصابات إلى 18 ألفا و765، إضافة إلى 797 وفاة، علما أن كثيرا من الكتابات على مواقع التواصل تشكك دائما في الأرقام التي تعلنها السلطة، وتؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير.

مخاوف الطلاب

وقبل أيام، أطلق الطلاب وسم #حياتنا_أهم_من_الامتحانات، تداولوا خلاله معلومات عن تصاعد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، واستنكروا إصرار وزارة التربية والتعليم على تعريض حياة الطلاب للخطر، على حد قولهم.

وكان وزير التعليم المصري أكد أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، ومنها تعقيم لجان الامتحان حفاظا على سلامة الطلاب، وتوفير وسائل قياس الحرارة، وتوزيع كمامات على الطلاب، وتنظيم الدخول للجان الامتحان في طوابير، مع ترك مسافة مترين بين كل طالب وآخر.

لكن الطلاب سخروا عبر مواقع التواصل من هذه الإجراءات، واعتبروا أن الوزارة تهدد صحتهم، مشيرين إلى ما حدث في الأيام الماضية من تزايد الإصابات بين الأطباء، وتخلي الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم.

وقال معلقون من الطلاب إن الوزير يجلس في مكتبه المكيف وأمامه المعقمات، ولذلك لا يشعر بالطلاب ولا بذويهم، مؤكدين أن عقد الامتحانات في هذه الأجواء من شأنه أن يساعد في تفشي فيروس كورونا بين الطلاب وذويهم.

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حسبنا الله ونعم الوكيل لو حصل ليا حاجه او لاهلي مش هسامح اي حد من اول سياده الوزير لحد سياده الرئيس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل#الوزير_هيموت_3ث_ياريس — Amany Wael (@AmanyWa65678062) May 26, 2020

عاوزين حل ياريس حيتنا اهم من اي حاجه #الوزير_هيموت_3ث_ياريس pic.twitter.com/80pn9N3A0w — Ali Nabil (@Alinabil6664) May 26, 2020

انت لو عايز تثبت نفسك ك وزير ناجح تثبته ع المنظومة التعليمية مش علي قفا الطلبة حضرتك يا معالي الوزير #الوزير_هيموت_3ث_ياريس — Mohammed (@Mohamme82735291) May 26, 2020