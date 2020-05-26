بين النفي والتأكيد.. غموض حول هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم

قالت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، إن مطار الخرطوم الدولي لم يستقبل طائرة إسرائيلية، وذلك ردا على تقارير إعلامية بهذا الخصوص.

وصرّح الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون لوكالة الأناضول: لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم، مضيفا أن المطار ليس لديه أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية (لم تسمها)، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبها قالت صحيفة القدس العربي إن محرر الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية شيمعون أران ذكر أن إن طائرة إسرائيلية خاصة حطّت في مطار الخرطوم الدولي، اليوم دون أن يفصح من كان على متنها والغاية من هبوطها في العاصمة السودانية.

وأضافت: تعد هذه أول مرة في تاريخ العلاقة بين البلدين، وذلك بحسب أران الذي غرد على حسابه قائلا: “طائرة إسرائيلية خاصة حطت قبل قليل في مطار الخرطوم”، كما كتب الصحافي الإسرائيلي بصحيفة يديعوت أحرنوت أيتاي بلوميتال أن الطائرة من طراز(N84UP).

🇸🇩 🇮🇱#عاجل

طائرة إسرائيلية خاصة حطت قبل قليل في #الخرطوم عاصمة #السودان מטוס מנהלים ישראלי נחת לפני זמן קצר בחרטום בירת סודאן.

🇸🇩 🇮🇱 @ItayBlumental pic.twitter.com/jm3ZLmtB2m — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 26, 2020

وقد تناقلت حسابات كثيرة تغريدة آران وسط استغراب من النفي السوداني.

كما ذكرت القدس العربي أن مصادر سودانية موثوق بها أكدت أن طائرة (خاصة أجنبية) تم فتح مطار الخرطوم لها هذا الصباح وهبطت، وأكد أحد المصادر أنه (شاهدها وهي قابعة في المدرج).

البرهان (يمين) التقى نتنياهو في أوغندا في شهر فبراير/ شباط الماضي (الجزيرة)

لقاء واتفاق

وفي فبراير/ شباط الماضي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" آنذاك، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG) أقلعت من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية، في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة العال الناقل الوطني الإسرائيلي.

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها رحلة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.