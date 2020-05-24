قطتك الأليفة.. "قاتل محترف" فلا تدعها تخرج من منزلك

ليلى علي

وجد تحليل جديد لباحثين من عدة جامعات أسترالية أن كل قط أليف يتجول في الخارج فإنه يقتل في المتوسط 186 حيوانا سنويا، منها 110 حيوانات أسترالية أصلية (40 زاحفا و38 طائرا و32 ثدييا).

وهذا التحليل هو نتيجة جمع نتائج 66 دراسة مختلفة على القطط الأليفة، لقياس تأثير تعداد القطط الأليفة الأسترالية على الحياة البرية في البلاد.

ووجد البحث الذي نشر عبر الإنترنت في 20 أبريل/نيسان الماضي، أنه لكل كيلومتر مربع من المنطقة التي تقطنها القطط الأليفة، يُقتل 4440 إلى 8100 حيوان سنويا، وبشكل جماعي، أي أن القطط الأليفة المتجولة تقتل 390 مليون حيوان سنويا في أستراليا.

ليست قطتي بالتأكيد

إذا كنت تمتلك قطة وتريد حماية الحياة البرية، فيجب عليك الاحتفاظ بها جيدا داخل منزلك. وفي أستراليا، يتم منع 1.1 مليون قط أليف من الخروج على مدار اليوم من قبل أصحابها المسؤولين عنها، ويسمح للقطط الأليفة المتبقية البالغ عددها 2.7 مليون وتمثل 71% من جميع القطط الأليفة، بالتجول والصيد.

لكن قطتك الأليفة قد تخرج دون علمك، حيث وجدت دراسة تتبع بالراديو في مدينة أديلايد الأسترالية أن من بين 177 قطا يعتقد أصحابها أنها كانت في البيت ليلا، كان 69 منها (39%) تتسلل لمغامرات ليلية.

ويمتلك 27% من الأسر الأسترالية قططا أليفة، ونحو نصف الأسر المالكة للقطط لديها قطتان أو أكثر. ويعتقد العديد منهم أن حيواناتهم لا تصطاد لأنهم لم يصادفوا أبدا أدلة على قتل الحيوانات.

لكن الدراسات التي استخدمت أطواقا للقطط لتتبعها من خلال مقاطع الفيديو، أو التي استخدمت أسلوب تحليل ما يوجد في براز القطط، أثبتت أن العديد من القطط الأليفة تقتل الحيوانات دون إعادتها إلى المنزل. وفي المتوسط، تجلب القطط الأليفة 15% فقط مما تصطاد إلى المنزل.



القطط الحضرية

يذكر أن القطط البرية تمثل مشكلة كبيرة للحياة البرية في جميع أنحاء أستراليا، فهي مجتمعة تقتل أكثر من ثلاثة مليارات حيوان سنويا.

وقد لعبت القطط دورا رائدا في معظم حالات الانقراض للثدييات البالغ عددها 34 في أستراليا منذ عام 1788، وهي السبب الأكبر في انخفاض أعداد ما لا يقل عن 123 من الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.

وفي المتوسط، تقتل القطة البرية الواحدة في الأدغال 748 من الزواحف والطيور والثدييات سنويا، وهو ما يمثل أربعة أضعاف ما تقتله القطة الأليفة، لكن القطط البرية والقطط الأليفة تتجول في مناطق مختلفة جدا.

وتقتصر القطط الأليفة على المدن والبلدات، فنجد أن 40 إلى 70 قطة تتجول في كل كيلومتر مربع واحد، أما في الأدغال، فهناك قطة واحدة فقط لكل ثلاثة إلى أربعة كيلومترات مربعة.

لذلك، فعلى الرغم من أن كل قطة من الحيوانات الأليفة تقتل عددا أقل من الحيوانات مقارنة بالقطة البرية، فإن كثافتها الحضرية العالية تعني أن عدد الضحايا لا يزال مرتفعا جدا. ولكل كيلومتر مربع في السنة، تقتل القطط الأليفة 30 إلى 50 مرة أكثر من القطط البرية في الأدغال.

الطريقة الوحيدة لمنع القطط من قتل الحياة البرية هي الحفاظ عليها داخل المنزل (بيكسابي)

الحفاظ على الطبيعة

لا تتمتع العديد من الحيوانات الأصلية في أستراليا بمعدلات تكاثر عالية، لذا لا يمكنها تحمل هذا المستوى من الافتراس، كما أن المخاطر عالية بشكل خاص بالنسبة للحياة البرية المهددة في المناطق الحضرية.

والطريقة الوحيدة لمنع القطط من قتل الحياة البرية هي الحفاظ عليها داخل المنزل بشكل آمن 24 ساعة في اليوم. فقد ثبت أن إطعام القط المزيد من اللحوم واتباع نظام غذائي جيد لن يمنعه الصيد، فحتى القطط غير الجائعة ستصطاد.

من ناحية أخرى، فإن للحفاظ على القطط الأليفة داخل البيوت فوائد كثيرة، فهو يحميها من الإصابة، ويجنبها السلوك المزعج، ويمنع التكاثر غير المرغوب فيه، ويقلل من معدلات الأمراض التي تصاب بها وتنقلها إلى البشر.

كما أن القطط التي تعيش بالداخل أطول عمرا بما يصل إلى أربع مرات من تلك التي يسمح لها بالتجول بحرية في الخارج، لأن القطط المتجولة عرضة للدعس بالسيارات، وفقا لجمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة الأميركية.