الصيام المتقطع وشرب الماء.. نصائح تجنبكِ زيادة الوزن خلال أيام العيد

لاريسا صليعي- بيروت

كيف تتناولين كعك العيد وحلوياته دون الخوف من زيادة وزنكِ؟ سؤال يجول بخاطر كثير من النساء اللواتي يرغبن بالمحافظة على رشاقتهن بعد شهر الصيام دون أن يمتنعن عن تذوق بعض الحلويات أو كعك العيد.

تحدي المغريات

زينة جرادي واحدة من السيدات اللواتي يحافظن على قوامهن الرشيق ولا يفرطن في صحتهن وجمالهن تقول بثقة تامة "أنا صاحبة هذا القرار والمسؤولة عن المحافظة على صحتي ورشاقتي، لذلك أقاوم الرغبة في تذوق حلويات العيد، وأحرص على البقاء على النظام الصارم لتجنب زيادة الوزن".

تتحدى زينة كل المغريات التي تأتي من الحلويات في الدرجة الأولى، ومنها المعمول والكنافة والحلويات العربية الدسمة التي تصعب مقاومتها، متجنبة تناولها خوفا من مشاكل الهضم أولا، ومن زيادة الوزن ثانيا.

كما تسعى زينة إلى تحقيق التوازن في فترة العيد لتجنب زيادة الوزن، من خلال التركيز على الخضروات والبروتينات مع نشويات قليلة، "لذلك لا أستسلم حتى لا أعاني من مشكلة زيادة الوزن"، كما تقول زينة.

لا أحرم نفسي

فاديا وهبي واحدة من السيدات اللواتي يحرصن على الاهتمام بمظهرهن الخارجي لكن دون الشعور بالحرمان، فتقول "لست مهووسة بالريجيم القاسي ولا باعتماد نظام غذائي صارم، أتناول كل الوجبات حتى الدسمة منها بكميات قليلة حتى لا أقع فريسة الوزن الزائد، وأنتظر فترة مجيء عيد الفطر لأتذوق المعمول المحشي بكل أنواعه والتي تصعب مقاومتها".

وتبين أنه الممكن أن يزيد وزنها حوالي كيلوغرامين، لكن سرعان ما تمارس الرياضة لحرق كل الدهون المتراكمة دون أن تحرم نفسها من الطعم اللذيذ لكافة الحلويات والكعك، عل حد تعبيرها.

زيادة الوزن خلال عيد الفطر

يعتاد الجسم خلال فترة رمضان على نظام غذائي معيّن وعلى الامتناع عن الأكل والشرب لفترات طويلة خلال اليوم.

ويأتي عيد الفطر ليغيّر هذا النظام الغذائي بشكل مفاجئ مع مأكولاته الدسمة وحلوياته المختلفة، مما قد يؤدّي إلى مشاكل صحية تؤثر على الرشاقة.

اختصاصية التغذية نيفين علام تقدم لكِ سلسلة من النصائح الأساسية للحفاظ على الصحة والرشاقة في عيد الفطر:

10 نصائح تجنبكِ زيادة وزنك

1. عدم الامتناع عن أكل الحلويات مع عدم الإفراط لتجنب زيادة الوزن، لأنها تستهلك كميات هائلة من السعرات الحرارية والدهون الضارة المشبعة.

2. من المفضل صنع الحلويات في البيت ومنها المعمول المحشي بالتمر أو الفستق، فهي صحية وشهية أكثر من الحلويات الجاهزة.

3. اعتماد الصيام المتقطع بعد انتهاء شهر رمضان، وتناول الوجبات اليومية بكمّيات قليلة ليعتاد الجسم على النظام الجديد.

4. من ثم قومي بزيادة الكمية تدريجيا لتجنب الإسهال ومشاكل عسر الهضم وألم المعدة.

5. ابتعدي عن الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون كالمقالي واللحوم الغنية بالدهون.

6. اختاري أنواع أطعمة سهلة الهضم أي أطعمة لا تزعج المعدة مثل الخضروات، والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف.

7. أكثري من شرب السوائل، وبالأخص الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وإزالة السموم.

8. تفادي شرب كميات كبيرة من القهوة خلال اليوم ويفضل بدلا منها اليانسون والنعناع والشاي الأخضر والبابونج.

9. مارسي التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتك ونشاطك خلال اليوم وحرق الدهون المتراكمة.

10. تجنبي تناول الوجبات الجاهزة أو الوجبات السريعة في هذا العيد لأنها غير صحية.