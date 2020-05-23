قوات الوفاق تنتزع مواقع جديدة من حفتر وأميركا تريد تعميق شراكتها مع حكومة السراج

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني استعادة السيطرة على معسكري حمزة واليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، حيث بدأت تفكيك الألغام التي زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخلها وفي المناطق القريبة منها.

وأكد مصدر عسكري من قوات الوفاق لمراسل الجزيرة محاصرة قوات حفتر داخل مطار طرابلس الدولي، بعد تقدمها من محوري الرملة والطويشة المحاذيين للمطار.

وأشار إلى أن قوات الوفاق فتحت النار في محور الهيرة جنوبي العاصمة باتجاه طريق السبيعة المؤدية لمنطقة قصر بن غشير لقطع خطوط إمدادات قوات حفتر المتحصنة في المطار.

كما أكد المصدر انسحاب قوات حفتر من منطقة الاستراحة الحمراء في محور عين زارة، إلى محور وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس.

من جهته، حث اللواء المتقاعد مقاتليه في تسجيل صوتي على مواجهة ما سمّاه الاستعمار التركي، وقال إن قواته تخوض ما وصفها "الحرب المقدسة" المفتوحة على كل الجبهات.

تحقيق السلام

وفي السياق ذاته، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند -خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج- على الحاجة الملحة لإنهاء التدفق المزعزع للاستقرار للمعدات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا، والترحيب بمساهمات حكومة الوفاق المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام.

وجدد نورلاند ما جاء في اتصال وزير الخارجية مايك بومبيو والسراج في وقت سابق بضرورة انتهاء الهجوم غير الضروري ضد طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة، وبما يمكّن القادة الليبيين المستعدين من وضع أسلحتهم ليجتمعوا في حوار سلمي بشأن القضايا الخلافية.

كما أبلغ السفير السراجَ بأنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا.