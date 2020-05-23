في أول زيارة لمسؤول بالحكومة الجديدة.. العراق يطلب الدعم من السعودية

يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بجولة خليجية بدأها أمس من السعودية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنّب البلاد التخلّف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية قبل مغادرة علاوي، إن الأخير الذي يقوم أيضا بمهام وزير النفط بالوكالة، سيزور أيضا الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية.

وأشار مسؤول عراقي آخر إلى أن بلاده تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لتتمكن من دفع رواتب ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ويقف العراق -ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك- على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وتفشي فيروس كورونا، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90% على إيرادات المبيعات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته لعام 2020، التي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان التقى مع علاوي، وبحثا استقرار سوق النفط والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

وأشارت إلى أن المسؤول العراقي يحمل معه رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والتقى علاوي أيضا وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث أكد الأخير حرص بلاده على وحدة الشعب العراقي، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

خلال لقائي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم الاتفاق على

تفعيل الربط الكهربائي بين العراق و السعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة الى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق. pic.twitter.com/XmEloH8Qrk — علي عبدالامير علاوي (@alimofiq) May 23, 2020

الربط الكهربائي

وأعلن علاوي اليوم اتفاق بلاده مع السعودية على الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين وتطوير سوق الطاقة، جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر.

وقال علاوي "خلال لقائي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزير الطاقة السعودي)، تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية".

وأضاف تم أيضا الاتفاق على تطوير سوق الطاقة إضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المتجددة والتقليدية في العراق.

ويعاني العراق أزمة نقص الطاقة الكهربائية منذ عقود، حيث ينتج البلد نحو 13 غيغاواتا بينما تحتاج البلاد إلى أكثر من 23 غيغاواتا لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.

وزيارة علاوي الخارجية إلى السعودية، هي الأولى لمسؤول عراقي منذ منح حكومة مصطفى الكاظمي الثقة من البرلمان في 7 مايو/أيار الجاري، خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.