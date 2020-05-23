اليمن.. اتهام الحوثيين بإعدام قائد رفيع في الجيش والتمثيل بجثته

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم السبت جماعة الحوثيين بإعدام قائد رفيع في الجيش وقع أسيرا في أيديهم خلال المعارك الدائرة بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني في الجوف ربيع القرشي في تغريدة عبر تويتر أن "الحوثيين أعدموا قائد اللواء 161 مشاة حسين العصيمي الذي وقع في الأسر قبل شهر".

وأضاف "ظهر العصيمي على قناة المسيرة (تابعة للحوثيين) وهو بصحة جيدة، لكننا تفاجأنا بوصول جثمانه يوم أمس وعليه آثار التعذيب الإجرامي".

من جهته، اتهم مدير عام مكتب وزارة الإعلام في الجوف يحيى قمع الحوثيين بحرق جثة قائد اللواء 161 في محور الجوف باستخدام "مادة الأسيد" بعد إعدامه.

وغرد قمع عبر تويتر قائلا "المليشيات الحوثية تقوم بتصفية الأسير العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161 والتمثيل بجثته حرقا بالأسيد بعد وقوعه في الأسر أثناء المعارك بجبهة المهاشمة (شمال الجوف)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن الاتهامات الحكومية.

وتشهد محافظة الجوف قتالا عنيفا، وسط محاولات للجيش اليمني التوغل باتجاه مدينة الحزم مركز المحافظة، واستعادتها من أيدي الحوثيين الذين سيطروا عليها مطلع مارس/آذار الماضي.