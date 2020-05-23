اكتمال عملية الانتشال.. ناجيان و97 قتيلا جراء تحطم الطائرة الباكستانية

ارتفع عدد ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية إلى 97 قتيلا، في حين تأكد العثور على ناجيين اثنين، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات صباح اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في كراتشي عاصمة إقليم السند إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ انتهت صباح اليوم.

وكانت طائرة باكستانية من طراز "إيرباص أي-320" تحطمت أمس الجمعة فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان.

وتحطمت الطائرة قبل هبوطها مباشرة في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي قادمة من مدينة لاهور شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر في هيئة الطيران المدني بباكستان أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في المطار، وذكرت قناة "جيو نيوز" أن الدخان شوهد يتصاعد من مكان سقوط الطائرة.

وشوهدت في مكان تحطم الطائرة جثث متفحمة محمولة في سيارة إسعاف.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن "صدمته وحزنه"، موجها عبر تويتر "تعازيه لعائلات الضحايا".

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن الطائرة كانت تقل عددا من العائدين للاحتفال بعيد الفطر.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يصلي "للذين ماتوا أو أصيبوا ولعائلاتهم". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب باكستان خلال هذه الفترة العصيبة".

مشكلة تقنية

وجاء في بيان لشركة إيرباص أن الطائرة -التي دخلت الخدمة عام 2004- التحقت بأسطول الخطوط الجوية الدولية الباكستانية عام 2014.

وقال المدير التنفيذي للشركة الجوية الدولية الباكستانية أرشد مالك إن قائد الطائرة أشار في آخر اتصال له إلى أنه يواجه "مشكلة تقنية"، مضيفا أنه "أُبلغ بوجود مدرجين جاهزين للهبوط، لكنه قرر معاودة الارتفاع".

وحسب وزير الداخلية إعجاز أحمد شاه، فإن قائد الطائرة أبلغ أنه "فقد محركا"، ثم أطلق "نداء استغاثة".

حوادث تحطم

وتأتي الكارثة بعد أيام فقط على إعلان البلاد استئناف الرحلات التجارية الداخلية، وكانت لأكثر من شهر علقت جميع الرحلات الداخلية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد، في حين كان عدد الرحلات الدولية محدودا جدا.

ويظهر سجل سلامة الطيران في باكستان وقوع العديد من حوادث تحطم الطائرات والمروحيات المدنية والعسكرية على مر السنين.

وكان آخر حادث تحطم طائرة في باكستان وقع في ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية أثناء رحلة داخلية في منطقة جبلية شمال البلاد، مما أسفر عن وفاة 47 شخصا.

كما كان حادث التحطم الأكثر دموية في السنوات الأخيرة بباكستان في 2010، عندما تحطمت طائرة "إيرباص321" تابعة لشركة "إير بلو" الخاصة فوق التلال أثناء رحلة بين كراتشي وإسلام آباد قبيل هبوطها في العاصمة، مما أدى إلى مقتل 152 شخصا.