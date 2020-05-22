عيد الفطر يوم الأحد في قطر ودول إسلامية

أعلنت دول إسلامية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وأكدت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن مفتي فلسطين أن السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وأعلنت أيضا كل من السعودية والكويت واليمن والإمارات والأردن أن السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وكشف مفتي تونس بدوره عن أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وقالت تركيا إن العيد عندها يبدأ الأحد استنادا إلى حسابات فلكية.

كما صرح مفتي مصر بأن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وكشف مفتي ليبيا في بيان بُث على التلفزيون أن السبت هو المتمم لشهر رمضان.

وأكدت وزارة الأوقاف الصومالية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

بدوره، أعلن ديوان الوقف السني بالعراق أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وفي المنامة، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية -في بيان- أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وهناك دول عربية أخرى مثل سلطنة عُمان والسودان والمغرب تتحرى هلال شوال مساء السبت، حيث بدأ رمضان فيها في 25 أبريل/نيسان الماضي، لذلك يوافق لديها اليوم 28 رمضان.

وقررت دول إسلامية كثيرة عدم إقامة صلاة العيد في المساجد بسبب جائحة كورونا، ونصحت بأدائها في المنازل.